تقارير.. مانشستر يونايتد يرفض عرضاً مغرياً من ريال مدريد لضم بوغبا

لندن – كشفت تقارير اخبارية الاثنين، أن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي رفض عرضا من ريال مدريد الاسباني، للحصول على خدمات لاعب الوسط الفرنسي بول بوغبا.

وذكرت صحيفة (ذا تايمز) البريطانية أن العرض تمثل في صفقة تبادلية بحصول “الشياطين الحمر” على الكولومبي جيمس رودريجيز، إضافة إلى 30 مليون يورو مقابل بيع بوجبا إلى صفوف “الملكي”.

Manchester United have turned down a bid from Real Madrid for Paul Pogba. The offer was £27.6m + James Rodriguez. (Source: Telegraph) pic.twitter.com/ZfdRtCowtw

— Transfer News Live (@DeadlineDayLive) August 5, 2019