تقارير.. مانشستر يونايتد يرفض عرضاً مغرياً من ريال مدريد لضم بوغبا

لندن – كشفت تقارير اخبارية الاثنين، أن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي رفض عرضا من ريال مدريد الاسباني، للحصول على خدمات لاعب الوسط الفرنسي بول بوغبا.

وذكرت صحيفة (ذا تايمز) البريطانية أن العرض تمثل في صفقة تبادلية بحصول “الشياطين الحمر” على الكولومبي جيمس رودريجيز، إضافة إلى 30 مليون يورو مقابل بيع بوجبا إلى صفوف “الملكي”.

Manchester United have turned down a bid from Real Madrid for Paul Pogba. The offer was £27.6m + James Rodriguez. (Source: Telegraph) pic.twitter.com/ZfdRtCowtw — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) August 5, 2019

واعتبرت إدارة النادي الإنجليزي أن العرض الذي تقدم به ريال مدريد غير كاف، متمسكة بمبلغ لا يقل عن 170 مليون يورو للاستغناء عن الدولي الفرنسي صاحب الـ26 عاما، مشيرةً إلى أن مدرب مانشستر يونايتد، أولي جونار سولشاير، يصر على بقاء بوغبا في صفوف النادي بالموسم المقبل.

ولا تزال المفاوضات معقدة بين الطرفين، خاصة وأن سوق الانتقالات الصيفية سينتهي في إنجلترا، يوم الخميس المقبل. (إفي)