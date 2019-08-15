تقارير .. مشاركة ميسي مع برشلونة امام بيلباو ليست مستبعدة

مدريد – تتزايد الاحتمالات حول انضمام الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة الاسباني إلى قائمة فريقه لمواجهة أتلتيك بيلباو المقررة غدا الجمعة في انطلاقة الدوري الإسباني لكرة القدم، رغم معاناته مؤخرا من إصابة في العضلة النعلية كانت قد منعته من السفر مع بعثة فريقه للولايات المتحدة خلال فترة الإعداد للموسم الجديد.

وبحسب صحيفة “سبورت” الكتالونية، فإن البرغوث الأرجنتيني أوشك على الحصول على الإذن الطبي، لكن ليس من المحتمل أن يخاطر مدرب الفريق إرنستو فالفيردي ويدفع بنجم الفريق كأساسي، لا سيما وأن الأمر لا يتعلق بمباراة مصيرية.

ومن المقرر أن يعلن المدرب في مؤتمره الصحفي مساء اليوم الخميس عن قائمة الفريق لمباراة بيلباو التي ستقام في ملعب (سان ماميس)، وبحسب الصحيفة قد يأتي “البرغوث” ضمن القائمة بهدف تخويف الخصم، لكن هذا لا يعني أنه قد يدفع به ضمن التشكيلة الأساسية.(إفي)