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تقارير .. ممثلو مارتينيز يتفاوضون مع برشلونة

منذ ساعتين

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روما – يتفاوض ممثلو الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز، المهاجم الذي سجل 16 هدفا هذا العام بقميص إنتر ميلان، مع نادي برشلونة، وفقا لما ذكرته الصحافة الرياضية الإيطالية الخميس.

ويعتزم برشلونة تعزيز خط هجومه بضم “تورو” للموسم المقبل، لذلك بدأ مفاوضات للحصول على خدمات اللاعب البالغ من العمر 22 عاما، بحسب صحيفة (لا جازيتا ديلو سبورت).

وأضافت الصحيفة أن لاوتارو مارتينيز “أظهر حبه للإنتر لكن ممثليه يتفاوضون مع برشلونة. ولن يكون من السهل تحمل ضغط الكتالونيين”.

ونشر اللاعب الشاب الأربعاء عبر شبكات التواصل الاجتماعي سلسلة من الصور لأهدافه واحتفالاته بقميص إنتر، ولكن في إيطاليا تتزايد المعلومات حول إمكانية انتقال المهاجم الأرجنتيني لبرشلونة الموسم المقبل.

يشار إلى أن المهاجم لديه عقد مع النادي الإيطالي حتى عام 2023 بشرط جزائي قيمته 111 مليون يورو، وبرشلونة، من أجل خفض هذا المبلغ، على استعداد لإضافة لاعب للصفقة.

ووفقا للصحافة الإيطالية، سيكون إنتر مهتما بالفرنسي أنطوان جريزمان، إلا أنه يتقاضى راتبا مرتفعا جدا بالنسبة لميزانية إنتر ميلان، أو البرازيلي آرثر ميلو، الذي من شأنه تعزيز خط وسط الفريق الإيطالي.

ويعد لاوتارو مارتينيز واحدا من أكثر اللاعبين متابعة من كبار الأندية الأوروبية بعدما خاض موسما كلاعب أساسي في تشكيلة أنطونيو كونتي، سجل خلاله 16 هدفا في 31 مباراة. (إفي)

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