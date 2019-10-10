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تقارير.. مولر يفكر بالرحيل عن بايرن ميونيخ في الميركاتو الشتوي

منذ 3 ساعات

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برلين – أشارت تقارير صحفية، إلى أن الدولي الألماني توماس مولر، يفكر في الرحيل عن بايرن ميونيخ، بسبب عدم اعتماد المدير الفني الكرواتي نيكو كوفاتش عليه.

وذكرت صحيفة (بيلد) الرياضية، أن مولر البالغ من العمر 30 عاما، يتطلع للتغيير خلال سوق الانتقالات الشتوية المقبل، بسبب عدم شعوره بالرضا مع الفريق البافاري، لاعتباره أن كوفاتش لا يعتمد عليه بالقدر الكافي.

وغاب مولر – الذي يلعب بين صفوف بايرن ميونيخ منذ عام 2000 ومع منتخب ألمانيا بين العامين 2010 و2018 – عن تشكيلة الفريق البافاري في أخر مباراة بالبوندسليغا أمام هوفنهايم، وكذلك في المواجهات الأربع الرسمية السابقة. (إفي)

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