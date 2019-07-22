ميلان – ذكرت تقارير صحفية، أن نادي ميلان الإيطالي قدم للمهاجم الأرجنتيني أنخل كوريا، المحترف بصفوف أتلتيكو مدريد، عقدا يستمر لـ 5 مواسم.

وكشف موقع (كالشيو ميرتاكو) الرياضي أن “الروسونيري” يعرض على كوريا عقدا حتى صيف العام 2024 وبراتب يصل إلى 3.5 ملايين يورو في العام.

O Milan está em ritmo acelerado nas negociações por Ángel Correa, do Atlético de Madrid. Os rossoneri esperam concluir tudo ainda essa semana para que o atacante possa ser anunciado o mais breve possível. [Sportitalia] pic.twitter.com/Tu8mrQEjKq — AC Milan Brasil (@ACMilan_Brasil) July 22, 2019

جدير بالذكر أن أتلتيكو يعد المحطة الأولى لكوريا (24 عاما) في أوروبا، منذ الانتقال إليه في كانون ثان (يناير) 2015 قادما من سان لورنزو. (إفي)