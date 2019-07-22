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تقارير .. ميلان يعرض على كوريا عقداً لـ 5 مواسم

منذ 4 ساعات

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ميلان – ذكرت تقارير صحفية، أن نادي ميلان الإيطالي قدم للمهاجم الأرجنتيني أنخل كوريا، المحترف بصفوف أتلتيكو مدريد، عقدا يستمر لـ 5 مواسم.

وكشف موقع (كالشيو ميرتاكو) الرياضي أن “الروسونيري” يعرض على كوريا عقدا حتى صيف العام 2024 وبراتب يصل إلى 3.5 ملايين يورو في العام.

جدير بالذكر أن أتلتيكو يعد المحطة الأولى لكوريا (24 عاما) في أوروبا، منذ الانتقال إليه في كانون ثان (يناير) 2015 قادما من سان لورنزو. (إفي)

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