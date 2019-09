باريس – ذكرت صحيفة “ليكيب” الفرنسية، أن النجم البرازيلي نيمار تخلى عن فكرة انتقاله الى برشلونة الاسباني وسيخوض الموسم الحالي مع فريقه باريس سان جيرمان الفرنسي.

وكتبت صحيفة ليكيب في موقعها الالكتروني: “أبلغ المقربون من مهاجم باريس سان جيرمان الناديين قراره بانهاء الموسم الحالي مع باريس”، كما اشارت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الكاتالونية الى ان محيط نيمار اقر بانتهاء مفاوضات العودة الى ناديه السابق.

وكان المدير الرياضي لسان جيرمان، البرازيلي ليوناردو، اكد مؤخراً عدم توصل الطرفين الى اتفاق حتى الآن بشأن أغلى لاعب في العالم، وعدم وجود اجتماع مقرر بينهما في عطلة نهاية الأسبوع الحالي، قبل إقفال باب الانتقالات الصيفية في اسبانيا يوم غد الإثنين.

وجدد ليوناردو تأكيد الموقف ذي الجانبين لفريق العاصمة: الاستعداد من جهة للتخلي عن اللاعب الذي كلف خزينة النادي المملوك من شركة قطر للاستثمارات الرياضية 222 مليون يورو في صيف العام 2017، لكن مع الاشتراط من جهة أخرى أن تتم تلبية الشروط المالية وتوفير البدائل على صعيد اللاعبين لتعويض رحيل المهاجم الدولي.

The Neymar transfer saga ends … for now. pic.twitter.com/U89AGVaF80

— ESPN FC (@ESPNFC) August 31, 2019