تقارير.. نيمار يضغط على سان جيرمان للعودة إلى برشلونة

مدن – ذكرت تقارير كتالونية أن مهاجم باريس سان جيرمان، البرازيلي نيمار دا سيلفا، ما زال يرغب في العودة لفريقه السابق برشلونة، مشيرة إلى أنه قد يلجأ هذا الموسم للاعتماد على لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) من أجل الانتقال لقلعة “كامب نو”.

ووفقا لما أكدته صحيفتا (سبورت وموندو ديبورتيفو) الكتالونيتين، فإن حالة التوتر بين مهاجم السيلساو والمدير الرياضي لبي إس جي، ليوناردو تزايدت بشكل كبير خلال الفترة الماضية.

وكان نيمار (28 عاما) قد دخل في مواجهة بالفعل مع ليوناردو الموسم الماضي بعدما رفض هذا الأخير التفاوض مع البرسا حول انتقال اللاعب.

El Barça quiere a @neymarjr, pero no quiere un nuevo culebrón https://t.co/zuiKO3fqCC — Cuatro (@cuatro) March 4, 2020

وتجدد الصراع الآن بعدما اتهم المهاجم المدير الرياضي بمنعه من المشاركة مع الفريق حين كان في حالة تسمح له باللعب، بهدف أن يصل في حالة جيدة إلى مواجهة بروسيا دورتموند في ذهاب ثمن نهائي التشامبيونز بيج، والتي انتهت بهزيمة نادي العاصمة الفرنسية (1-2).

وأبرزت الصحيفة أن كل هذه الأمور ستدفع اللاعب البرازيلي للضغط من أجل الرحيل عن باريس سان جيرمان نهاية الموسم الجاري، ومن أجل تحقيق هذا الهدف، سيستعين نيمار بلوائح الفيفا التي تسمح للاعب بالرحيل عن ناديه عقب مرور ثلاث سنوات أو ثلاثة مواسم منذ توقيع العقد الأول، شريطة أن يدفع تعويض يجري تحديده بناء على سعر شرائه.

وبما أن نيمار لم يجدد عقده مع باريس سان جيرمان منذ ذلك الحين ومع الأخذ في الاعتبار أن صفقة انتقاله في عام 2017 بلغت 222 مليون يورو، فإن اللاعب يستطيع الآن شراء حريته مقابل 180 مليون يورو، وفقا للمصادر التي أشارت إلى أن البرسا يرى أن هذا السعر مناسب لاستعادة المهاجم البرازيلي. (إفي)