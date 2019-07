تقارير .. هونيس سيترك منصبه كرئيس لبايرن ميونيخ

برلين – ذكرت صحيفة “بيلد” الألمانية الأربعاء، أن أولي هونيس يستعد لترك منصبه كرئيس لنادي بايرن ميونيخ، أكثر الأندية نجاحا في تاريخ الكرة الألمانية، وذلك لصالح مسؤول سابق في شركة “أديداس” للمستلزمات الرياضية.

ووفقا للصحيفة التي لم تكشف عن مصادرها، لكنها معروفة بعلاقاتها الوطيدة بالنادي البافاري، فإن هونيس لن يترشح لولاية جديدة في الانتخابات المقررة في تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، كما سيترك منصبه كرئيس لمجلس الاشراف على النادي خلال الجمعية العمومية السنوية.

Exclusive: Uli Hoeneß will not run for presidency in November and will retire from the club. #FCBayern [BILD] pic.twitter.com/EH8gqS652g

— Home Bayern (@_HomeBayern) July 24, 2019