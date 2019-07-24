تقارير .. هونيس سيترك منصبه كرئيس لبايرن ميونيخ

برلين – ذكرت صحيفة “بيلد” الألمانية الأربعاء، أن أولي هونيس يستعد لترك منصبه كرئيس لنادي بايرن ميونيخ، أكثر الأندية نجاحا في تاريخ الكرة الألمانية، وذلك لصالح مسؤول سابق في شركة “أديداس” للمستلزمات الرياضية.

ووفقا للصحيفة التي لم تكشف عن مصادرها، لكنها معروفة بعلاقاتها الوطيدة بالنادي البافاري، فإن هونيس لن يترشح لولاية جديدة في الانتخابات المقررة في تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، كما سيترك منصبه كرئيس لمجلس الاشراف على النادي خلال الجمعية العمومية السنوية.

Exclusive: Uli Hoeneß will not run for presidency in November and will retire from the club. #FCBayern [BILD] pic.twitter.com/EH8gqS652g — Home Bayern (@_HomeBayern) July 24, 2019

وذكرت “بيلد” أن هونيس – الذي انضم الى بايرن ميونيخ عام 1970 كلاعب ثم اعتزل بعدها بـ 9 أعوام لتولي مهمة المدير العام – وعد زوجته بالاعتزال بعد أن أمضى 40 عاما في إدارة النادي البافاري، وذلك لأن عائلته عانت الأمرين لاسيما بعد الحكم عليه بالعام 2014 بالسجن لـ 3 أعوام ونصف بسبب التهرب الضريبي.

وتحدثت الصحيفة عن أسباب أخرى ساهمت في توصل هونيس الى قرار عدم الترشح لولاية جديدة، وهي الانتقادات التي طالته العام الماضي على خلفية توبيخه الصحافيين بسبب “الافتراء” و”الاهانة” و”عدم الاحترام” في تغطيتهم وتعاملهم مع لاعبي الفريق والمدرب كوفاتش في تشرين الأول (اكتوبر) بعد سلسلة من النتائج السيئة. (أ ف ب)