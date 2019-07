تقارير .. وكيل أعمال مودريتش يجتمع مع ممثلين عن ميلان

عمان – الغد – كشفت تقارير صحفية إيطالية اليوم الأربعاء، وجود إتصالات بين الكرواتي لوكا مودريتش لاعب وسط نادي ريال مدريد الإسباني، وممثلين عن نادي ميلان الإيطالي.

وبحسب وسائل إعلام إيطالية، فإن وكيل أعمال مودريتش فلادو ليميتش، اجتمع في مدينة “ميلانو” مع ممثلين عن النادي الإيطالي للتحدث حول استعداد اللاعب الكرواتي للرحيل عن “سانتياغو بيرنابيو”.

According to @DiMarzio, the agent of Luka Modric was yesterday at Casa Milan to discuss a possible transfer to Milan! However, his high wage demand could be a problem.#weareacmilan #Modric #CalcioMercato #ANewMilan #ForzaMilan pic.twitter.com/tbmhquoofG

