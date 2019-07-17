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تقارير .. وكيل أعمال مودريتش يجتمع مع ممثلين عن ميلان

منذ 3 ساعات

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عمان – الغد – كشفت تقارير صحفية إيطالية اليوم الأربعاء، وجود إتصالات بين الكرواتي لوكا مودريتش لاعب وسط نادي ريال مدريد الإسباني، وممثلين عن نادي ميلان الإيطالي.

وبحسب وسائل إعلام إيطالية، فإن وكيل أعمال مودريتش فلادو ليميتش، اجتمع في مدينة “ميلانو” مع ممثلين عن النادي الإيطالي للتحدث حول استعداد اللاعب الكرواتي للرحيل عن “سانتياغو بيرنابيو”.

ويُعد الكرواتي لوكا مودريتش – أفضل لاعب في العالم – عنصرا أساسيا في تشكيلة المدرب الفرنسي زين الدين زيدان مع “النادي الملكي”، وتبدو عملية إنتقال مودريتش (33 عاما) إلى “الروسونيري”غاية في التعقيد.

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