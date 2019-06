تقارير .. يوفنتوس يتفق مع دي ليخت ويُفاوض اياكس

روما – توصّل نادي يوفنتوس الإيطالي إلى إتفاق مع المدافع الهولندي ماتياس دي ليخت ، يقضي بحصوله على راتب سنوي يصل إلى 12 مليون يورو ، وجاري التفاوض حاليا مع ناديه أياكس آمستردام لإتمام صفقة ضم اللاعب ، وفقا لما ذكرته قناة “سكاي إيطاليا”.

وأشار المصدر إلى أن إدارة “السيدة العجوز” تعرض على ليخت (19 عاماً) عقدا مدته 5 سنوات براتب 8 مليون يورو عن الموسم ، بالإضافة إلى 4 ملايين أخرى في صورة متغيرات.

Juventus have agreed personal terms with Ajax defender Matthijs de Ligt ahead of his move to Turin, according to Sky in Italy.

