تقارير .. يوفنتوس يتفق مع دي ليخت ويُفاوض اياكس

روما – توصّل نادي يوفنتوس الإيطالي إلى إتفاق مع المدافع الهولندي ماتياس دي ليخت ، يقضي بحصوله على راتب سنوي يصل إلى 12 مليون يورو ، وجاري التفاوض حاليا مع ناديه أياكس آمستردام لإتمام صفقة ضم اللاعب ، وفقا لما ذكرته قناة “سكاي إيطاليا”.

وأشار المصدر إلى أن إدارة “السيدة العجوز” تعرض على ليخت (19 عاماً) عقدا مدته 5 سنوات براتب 8 مليون يورو عن الموسم ، بالإضافة إلى 4 ملايين أخرى في صورة متغيرات.

Juventus have agreed personal terms with Ajax defender Matthijs de Ligt ahead of his move to Turin, according to Sky in Italy. — Sky Sports News (@SkySportsNews) June 26, 2019

وأوضحت “سكاي” أن نادي يوفنتوس الذي يقوده ماوريسيو ساري ، تقدم بذلك خطوة على باريس سان جيرمان الفرنسي ، الذي كان مهتما هو الآخر بضم اللاعب الهولندي ، مشيرةً أن عقد اللاعب مع اليوفي سيشمل شرطا جزائيا قيمته 150 مليون يورو.

وعقب التوصل لاتفاق مع دي ليخت، سيتعين الآن على وكيل أعمال اللاعب، مينو رايولا ونادي يوفنتوس التفاوض مع أياكس لإتمام الصفقة التي قد تصل قيمتها لـ75 مليون يورو.(إفي)