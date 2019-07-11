تقارير .. يوفنتوس يرفع قيمة عرضه لضم دي ليخت

لا هاي – رفع يوفنتوس قيمة العرض الذي قدمه لضم ماتيس دي ليخت مدافع أياكس أمستردام الهولندي إلى 67 مليون يورو، حيث يأمل في تقديمه بتورينو يوم السبت المقبل، حسبما ذكرت صحيفة (دي تيليجراف) الهولندية في نسختها المطبوعة، الخميس.

وتزيد قيمة العرض الجديد عن الأخير الذي قدمه فريق “السيدة العجوز” إلى أياكس الاثنين الماضي، والبالغ 50 مليون دون احتساب المتغيرات، لتقترب هذا من مبلغ الـ75 مليون يورو الذي طلبه النادي الهولندي.

Matthijs de Ligt alla Juventus, fatta: ultimissime notizie di calciomercato dall’Olanda https://t.co/Ed0yEPnLdf — informazione sport (@infoitsport) July 11, 2019

وحال تقديمه يوم السبت، لن يسافر دي ليخت مع فريقه الحالي إلى النمسا ليبدأ رسميا فترة الاستعداد للموسم الجديد، وبدلا من ذلك سينضم للجولة الصيفية التي ينتظر أن يقوم بها يوفنتوس في آسيا.

ووفقا لصحيفة (ألجيمين داجبلاد) الهولندية، فإن دي ليخت (19 عاما) توصل مع يوفنتوس لتوقيع عقد يمتد 5 أعوام براتب قيمته الصافية تصل إلى 14 مليون يورو سنويا.

وحال رحيله سيضطر أياكس للبحث عن مدافع بديل، وأحد المرشحين هو اللاعب المكسيكي إدسون ألفاريز (21 عاما). (إفي)