تقاطع طارق: محطة ركاب وجسر ونفقان (صور)

عمان- الغد- باشرت أمانة عمان بأعمال الحفر لتنفيذ عطاء إنشاء وصلة طارق / عين غزال، ضمن حزم الباص سريع التردد، ونقل خدمات الكهرباء والماء والصرف الصحي، فيما تم تشغيل التحويلات المرورية في محيط المشروع.

وتشمل الأعمال؛ إنشاء نفق باتجاهين لخدمة الحركة المرورية بين عمان والزرقاء، ونفق آخر باتجاهين بين منطقتي طارق وبسمان، وإنشاء جسر مخصص للحافلات سريعة التردد، بالإضافة لمحطة ركاب على تقاطع طارق لخدمة المتنقلين بين مدينتي عمان والزرقاء.

وكانت الأمانة أعلنت للأخوة المواطنين عن تحويل السير القادم من المدينة الرياضية باتجاه الزرقاء واتجاه طارق عبر شارع غور الصافي ما بعد مبنى موسيقات القوات المسلحة ثم الانعطاف لليسار باتجاه شارع المهد وصولا لشارع شفيق ارشيدات ثم الانعطاف يسارا باتجاه إشارات وزارة الصحة مع إمكانية الاتجاه إلى اليمين نحو الهاشمي الشمالي وشارع الاستقلال أو الاستمرار من إشارة وزارة الصحة باتجاه الامام عبر شارع المظفر قطز لغاية تقاطعه مع شارع الامير محمد ضياء الحق والانعطاف يسارا باتجاه شارع الشهيد ما بعد إشارة العيفان باتجاه الزرقاء مع استحداث فتحة بالجزيرة الوسطية بعد إشارة العيفان للالتفاف باتجاه منطقة طارق.

أما السير القادم من الزرقاء باتجاه دوار المدينة الرياضية فقد تم تحويله إلى شارع ابن سحنون ما بعد إشارة ليالي الشرق ثم الانعطاف يسارا إلى شارع كلثوم بن الهرم ثم إلى شارع الحج وصولا الى تقاطعه مع شارع طارق الرئيسي ثم الانعطاف يسار باتجاه شارع الاميرة عائشة ثم شارع أروى بنت عبد المطلب ومن ثم العودة الى شارع الشهيد.

كما تم توفير طرق بديلة للقادم من دوار المدينة باتجاه طارق من خلال دوار المشاغل وشارع نزار باييف والقادم من الزرقاء من خلال شارع ياجوز وشارع الاردن .