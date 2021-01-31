تقدم الهيئة البحرية الأردنية في مستوى السلامة والبيئية

أحمد الرواشدة

العقبة – نشرت الغرفة الدولية للشحن (ICS) أحدث جدول لأداء دولة العلم للفترة 2020-2021 والذي اظهر تقدم الهيئة البحرية الاردنية في مستوى السلامة البحرية والبيئية .

وقال مدير عام الهيئة المهندس محمد سلمان ان أهمية أداء العلم في الوقت الحاضر مهم جداً لتقدم اي دولة على عدة تصنيفات ، مؤكداً ان ادارات دولة العلم هي المسؤولة عن أداء سفنهم في تطبيق الاهتمامات الرئيسية للمنظمة البحرية الدولية (IMO) ، أي السلامة وحماية البيئة.

وبين سلمان انه يتم تنفيذ هذه المهمة من خلال التصديق على الاتفاقيات الدولية التي يتم تحويلها إلى قانون وطني لضمان الامتثال للمعايير الدولية المعايير المعمول بها، مشيراً ان الغرض من جدول أداء دولة العلم تشجيع مالكي السفن والمشغلين على فحص ما إذا كانت دولة العلم لديها مادة كافية قبل استخدامها بالاضافة الى تشجيع مالكي السفن ومشغليها على الضغط على إدارات العلم الخاصة بهم للتأثير أي تحسينات قد تكون ضرورية ، لا سيما فيما يتعلق بسلامة الأرواح في البحر ، وحماية البيئة البحرية ، وتوفير ظروف عمل ومعيشة لائقة البحارة.

وقال سلمان ان المربعات الخضراء تشير إلى مؤشرات أداء إيجابية بينما تسلط المربعات الحمراء الضوء على الأداء السلبي المحتمل (على الرغم من أنه ينبغي النظر في المؤشرات الفردية في سياق الجدول ككل) نظرًا للطبيعة غير المسبوقة لتفشي COVID-19 .

واضاف سلمان انه لم يتم نشر جدول أداء دولة العلم 2019/2020. من أجل الاحتفاظ بسجل كامل ودقيق لأداء مراقبة دولة الميناء (PSC) لدول العلم في عام 2019 ، جنبًا إلى جنب مع جدول هذا العام (2020/2021) ، يشير الجدول بوضوح الى المستوى المتقدم الذي تحتله اللملكة الهاشمية الاردنية ممثلة بالهيئة البحرية الاردنية على هذا الصعيد العالمي والذي ستعمل على استغلاله للاستفادو منه في تشجيع مالكي السفن لتسجيل سفنهم تحت العلم الاردني.