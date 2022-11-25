تقدم جديد للتايكواندو الأردنية على المستوى العالمي

أيمن وجيه الخطيب – جاء الأردن في المركز 21 في الترتيب العام لبطولة كأس العالم (عيار 14)، التي اقيمت في المكسيك مؤخرا ، من بين 123 دولة كانت قد شاركت في البطولة.

وجمع الأردن 45 نقطة ليتساوى بالنقاط مع كولومبيا وهو إنجاز جديد للتايكواندو الأردنية التي تركت خلفها دولا ذات سيطرة كبيرة في البطولات العالمية كاليابان وفرنسا والمانيا واذربيجان وكازاخستان وغيرها من الدول العالمية.

ويمنح تقدم الأردن في الترتيب العام فرصة كبيرة للمنتخب الوطني لتحقيق مزيدا من الإنجازات في التصنيفين الأولمبي والعالمي في رحلة البحث عن نقاط للتأهل لأولمبياد باريس 2024.

كما ينتظر لاعبو المنتخب الوطني 30 نقطة جديدة في تصنيف الاتحاد الدولي للتايكواندو الذي سيصدر قبل مغادرته في السابع من الشهر المقبل للمشاركة في الجولة الأخيرة من سلسلة الجائزة الكبرى التي ستقام في العاصمة السعودية الرياض والتي تستمر حتى العاشر من ذات الشهر، والتي يشارك فيها أول 16 لاعبا في التصنيف الدولي.

وينتظر اتحاد التايكواندو تسلم اعتماد أسماء اللاعبين المشاركين في جائزة الرياض خلال الأيام المقبلة.

وَينتظر زيد الحلواني صاحب الميدالية البرونزية في بطولة العالم ولاعبو المنتخب الوطني مزيدا من النقاط التصنيفية، إلى جانب كل من صالح الشرباتي وجوليانا الصادق وزيد مصطفى َوراما ابو الرب ولؤي حميدان وفهد عمار.

وكان الاتحاد السعودي قد أعلن عن ترتيبات آخر جولات سلسلة الجائزة الكبرى، والتي تشكل النهائيات، في أكبر وأهم حدث رياضي سنوي في روزنامة الاتحاد الدولي للتايكواندو، كون المشاركة فيها، تكون عبر البطاقات التأهيلية، والرصيد النقطي الذي يحرزه اللاعب طوال مشاركاته في البطولات الأخرى التابعة للاتحاد الدولي على مدار السنة.

ويعمل اتحاد التايكواندو جاهدا من أجل إعداد جيل شاب من اللاعبين القادرين على تحقيق مزيد من الإنجازات العالمية والاولمبية والقارية من خلال وضع خطط وبرامج الاعداد على جميع المستويات المحلية والدولية واتساع قاعدة اللعبة محليا وإقامة المعسكرات الخارجية والمحلية مع الدول ذات باع طويل في التايكواندو.، يذكر ان المنتخب الأردني شارك بفريق مكون من لاعبين معظمهم الجيل الواعد والى جانب حداثة معظم لاعبي المنتخب الا أن تقديمهم كان مميزا في البطولات العالمية منذ مطلع العام الحالي.

وعلى الصعيد المحلي تختتم اليوم منافسات بطولة المملكة التنشيطية للناشئين والناشئات المقامة في صالة الأمير راشد بالمدينة الرياضية، والتي سيختار من خلال الجهاز التدريبي عدد من اللاعبين لضمهم لمنتخب الواعدين.