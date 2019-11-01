تقدم كبير للاعبي منتخب الكراتيه على التصنيف العالمي

محمد عمّار

عمان – حقق لاعبو منتخب الكراتيه، تقدما كبيرا على لائحة التصنيف الصادر من الاتحاد العالمي للكراتيه أمس، عقب الإنجازات المطرزة بالميداليات الملونة، في ختام بطولة العالم والتي جرت مؤخرا في العاصمة التشيلية سينتياغو، حيث حقق المنتخب ذهبيتين عبر محمد الجعفري في وزن 70 كغم للناشئين، وسعيد النجار في وزن 57 كغم لذات الفئة، وفضية بواسطة إبراهيم شمعون في وزن فوق 70 كغم لنفس الفئة، الى جانب 4 برونزيات عبر لين منصور في وزن 47 كغم، عفيف غيث في وزن 62 كغم للشباب، حسن مصاروة في وزن 68 كغم، وعبدالله حماد لفئة الشباب، وحل زكي أبو قاعود خامسا في وزن فوق 70 كغم للشباب.

على صعيد التصنيف، تقدم محمد الجعفري لصدارة ترتيب العالم لوزن 70 كغم، بعد أن كان وصيفا برصيد 1260 نقطة، ليتقدم للصدارة برصيد 3240 نقطة، بعد ذهبية العالم، كذلك تقدم عبدالله حماد الى صدارة ترتيب العالم برصيد 3172 نقطة، بعد أن دخل التصنيف من فئة الناشئين الى فئة الشباب، وبقي حسن مصاروة في صدارة ترتيب لاعبي العالم لفئة الشباب لوزن 68 كغم، وأضحى رصيده 2670 نقطة، بعد أن كان 1530 قبل البطولة، فيما حافظت لاعبة المنتخب لين منصور لوزن 47 كغم على المركز الثاني عالميا، حيث كان رقمها السابق 1110 نقاط، ليصبح رصيدها الحالي 2250 نقطة خلف التركية موسيرف توزدمير التي تتصدر برصيد 2550 نقطة.

كذلك حافظ سعيد النجار على المركز الثالث عالميا لوزن 57 كغم وأضحى رصيده 3600 نقطة بعدما كان 1620 نقطة، وتقدم إبراهيم شمعون 13 مركزا على لائحة التصنيف لوزن فوق 70 كغم وأضحى وصيفا لمتصدر العالم الكندي إيثان سمال الذي يتصدر الترتيب برصيد 2685 نقطة، فيما يحل شمعون وصيفا برصيد 1890 نقطة، وتقدم عفيف غيث من المركز 15 عالميا برصيد 600 نقطة ليصبح وصيفا برصيد 1740 نقطة خلف الجزائري أيوب أنيس في وزن 61 كغم.

وتراجع يزن الوهر من المركز السادس في وزن 76 كغم لفئة الشباب، ليحل تاسعا برصيد 1050 رغم أنه حل خامسا في بطولة العالم، وحل زكي أبو قاعود بالمركز التاسع عالميا برصد 900 نقطة، رغم أنه يدخل تصنيف فئة الشباب للمرة الأولى بعد تجاوز عمره فئة الناشئين، كذلك دخل عمر النجار التنصيف برصيد 420 نقطة وفي المركز التاسع عشر عالميا، وتقدم سلطان فرحة خطوة نحو المركز الرابع عشر عاليما برصيد 690 نقطة، بعد أن كان بالمركز 15 وبرصيد 450 نقطة، وتقدمت آسيل النعميمي من المركز 61 عالميا لفئة فوزق 21 سنة لتصبح بالمركز 44 برصيد 150 نقطة، كذلك تراجعت رهف علي 3 مراكز وأصبحت بالمركز التاسع برصيد 930 نقطة.