تقديرا لجهودهم.. رئيس هيئة الأركان يوجه رسالة لنشامى ونشميات القوات المسلحة

عمان- وجه رئيس هيئة الاركان المشتركة اللواء الركن يوسف احمد الحنيطي رسالة لنشامى ونشميات القوات المسلحة، قال فيها ان ما تبذلونه من جهود كبيرة في هذه الظروف الاستثنائية هي محل الاحترام والشكر والتقدير فالوطن يواجه أزمة حقيقية تتطلب منا العزم والتضحية والإرادة وتنفيذ الواجبات المطلوبة بكل كفاءه واحترافية واقتدار.

واضاف ان جميع اجهزة الدولة تبذل قصارى جهدها في مواجهة هذه الظروف، فالتحدي الماثل أمامنا يتطلب التكاتف والعمل بروح الفريق والتنسيق المستمر مع الإخوة في الأجهزة الأمنية ومختلف مؤسسات الدولة بأعلى المستويات.

وقال، اضافة للتعامل مع هذا التحدي بكل مهنية وحرفية وبمنتهى الوعي والجدية ليتمكن الوطن بعون الله وبجهود ابنائه المخلصين (النشامى) من اجتياز هذه الجائحة بأقل ما يمكن من تداعيات وأضرار ليبقى شامخًا عزيزاً كما عهدكم به، سائلا المولى عز وجل ان يحفظ وطننا الحبيب وقائدنا الأعلى وقواتنا المسلحة الباسلة من كل شر انه سميع مجيب.(بترا)