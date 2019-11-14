تقديم طلبات الاستفادة من المنح الدراسية في هنغاريا اعتبارا من يوم غد الجمعة

عمان – الغد – أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالتعاون مع السفارة الهنغارية في عمان واستناداً إلى خطة العمل للتعاون التربوي والعلمي الموقعة بين البلدين الصديقين عن بدء التقدم للاستفادة من المنح المقدمة وفي المراحل الدراسية (البكالوريوس – الماجستير – الدكتوراه) للطلبة الأردنيين للعام الدراسي 2020 / 2021 وذلك ابتداءً من يوم الجمعة 15 / 11/ 2019 وحتى يوم الأربعاء 15 / 1/ 2020.

ويمكن للطلبة الاطلاع على جميع الشروط والامتيازات الخاصة بالمنح وتقديم الطلب على الموقع الإلكتروني للجهة المانحة على هذا الرابط.

ويشترط للطلبة الراغبين بالاستفادة من المنح لمستوى درجة البكالوريوس سواء ممن أنهو بنجاح متطلبات الحصول على الثانوية العامة الأردنية أو ما يعادلها في السنوات السابقة أو الطلبة المتوقع إنهائهم لمتطلبات الثانوية العامة الأردنية أو ما يعادلها بنجاح للعام 2020 ألا يقل عمر الطالب المتقدم للاستفادة من منحة درجة البكالوريوس عن 18 سنة حتى تاريخ 31 /8 / 2020.

كما يشترط للاستفادة من هذه المنح ألا يقل معدل الطالب في الثانوية العامة الأردنية أو ما يعادلها عن معدلات القبول في الجامعات الأردنية الرسمية وحسب السياسة العامة للقبول لدرجة البكالوريوس وفقا لما يلي:

85% لتخصصي الطب وطب الأسنان.

80% لتخصصات الصيدلة ودكتور صيدلة والهندسة.

70% لتخصص التمريض والتخصصات الطبية المساندة وعلوم التأهيل.

65% لباقي التخصصات.

كما تشترط الوزارة لحملة شهادات الثانوية العامة العربية أو الأجنبية ضرورة تصديقها أو معادلتها من وزارة التربية والتعليم الأردنية وفقا لتعليماتها النافذة.

وتؤكد الوزارة على جميع الطلبة الراغبين بالاستفادة من المنح ولجميع المراحل (البكالوريوس – الماجستير – الدكتوراه) ضرورة الالتزام بتعليمات الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير الأردنية ومعادلة شهاداتها. لمعرفة أسماء الجامعات الهنغارية المعترف بها الرجاء الدخول إلى الرابط.

وستتم المفاضلة بين الطلبة المتقدمين للاستفادة من هذه المنح استناداً لنتيجة امتحان اللغة الانجليزية (IELTS or TOEFL iBT) وعليه فإن على الطالب تزويد الوزارة بوثيقة مصدقة حسب الأصول سارية المفعول (بحيث لا يزيد عمر الوثيقة عن عامين) تتضمن نتيجته في أحد الامتحانين المذكورين (IELTS / TOEFL iBT).

وستقوم الوزارة خلال الأسبوع القادم بالإعلان عن رابط يتم من خلاله تحميل نتيجة امتحان اللغة الانجليزية (IELTS / TOEFL iBT) من قبل الطالب الذي يرغب بالاستفادة من هذه المنح مع ضرورة ارفاق رقم الطالب (Applicant ID Number) الذي تقدم به للجامعات الهنغارية على الرابط المذكور انفا، علما ان فترة التحميل المحددة لتحميل وثيقة نتيجة امتحان اللغة الإنجليزية ستنتهي بتاريخ 15/2/2020 (لذا تحث الوزارة الطلبة الذين ليست لديهم حالياً وثائق هذه الامتحانات (IELTS / TOEFL iBT) التقدم لأحدها في مراكزها المعتمدة بالسرعة الممكنة).

ويتحمل الطالب مسؤولية صحة البيانات والوثائق المقدمة.

وفي حال الترشيح النهائي سيخضع الطالب لمقابلة شخصية وامتحان -سيحدد موعدهما لاحقاً- من قبل الجهات الهنغارية.