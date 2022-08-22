تقديم طلبات الالتحاق بالجامعات الرسمية يبدأ اليوم

تيسير النعيمات – تبدأ وحدة تنسيق القبول الموحد التابعة لمجلس التعليم العالي صباح اليوم الثلاثاء عملية استقبال طلبات الالتحاق الإلكترونية في الجامعات الأردنية الرسمية، التي تنتهي عند الساعة الثانيـة عشرة ليلاً من يوم الثلاثاء المقبل، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني للوحدة (www.admhec.gov.jo)، فيما يرجح إعلان نتائج القبول مطلع شهر تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، كما يرجح ارتفاع الحدود الدنيا لمعدلات القبول في التخصصات ذات الطلب العالي نظرا لزيادة عدد الطلبة الحاصلين على معدل 90 % فأكثر.

ويحق لـ66493 طالبا وطالبة ممن اجتازوا امتحان الثانوية العامة (التوجيهي) لهذا العام بمعدل (65 %) فما فوق، التقدم بطلبات للوحدة فضلا عن الطلبة المعيدين والحاصلين على شهادات الثانوية العامة العربية والأجنبية وطلبة السنوات السابقة، في حين يتنافس الطلبة للحصول على مقاعد في 530 تخصصا في الجامعات الرسمية العشر.

ويتمثل تقديم الطلبات بدخول الطالب الحاصل على معدل 65 % فأكثر فقط، للموقع الإلكتروني، وتقديم طلب الالتحاق وتخزين الخيارات، ثم يدفع رسم تقديم طلب الالتحاق وقدره 15 ديناراً، باستخدام آلية الدفع الالكتروني عن طريق خدمة تسديد الفواتير من البنك المركزي الأردني “إي-فواتيركم”، بحيث يكون رقم الدفع الإلكتروني هو الرقم الوطني للطالب.

ودعت وحدة تنسيق القبول الموحد الطلبة، وللتعرف أكثر على آلية تقديم طلب القبول الموحد، وقنوات الدفع المعتمدة، وآلية دفع رسم طلب الالتحاق، زيارة موقعها الإلكتروني، مبينة انه يمكن للطلبة الراغبين بإجراء أي تعديل في طلب الالتحاق (الخيارات المخزنة سابقاً) الدخول للبرمجية في أي وقت، وعلى مدار الساعة خلال الفترة المحددة لتقديم طلبات الالتحاق.

ودعت الحاصلين على “التوجيهي” للعام 2004 فما قبل، تحميل صورة عن كشف علامات هذه الشهادة، خلال تقديم طلب الالتحاق، لاعتماد طلبات التحاقهم بعد تدقيقها.

وأكدت على الحاصلين على شهادات الثانوية العامة الصادرة عن وزارة التربية والتعليم في أي دولة عربية عن طريق الدراسة النظامية عام 2016 وما بعد، أن يحملوا صورة عن شهادة المعادلة الصادرة عن وزارة التربية والتعليم الأردنية، أو صورة عن كشف علامات هذه الشهادة، مصدقة من وزارة التربية والتعليم الأردنية، خلال تقديم طلب الالتحاق حتى تعتمد طلبات التحاقهم بعد تدقيقها.

ودعت الحاصلين على شهادات الثانوية العامة الصادرة عن وزارة التربية والتعليم في أي دولة عربية عن طريق الدراسة النظامية عام 2015 وما قبل، لتحميل صورة عن كشف علامات هذه الشهادة مصدقة من وزارة التربية والتعليم الأردنية، وذلك خلال تقديم طلب الالتحاق حتى يجري اعتماد طلبات التحاقهم بعد تدقيقها.

وشددت على الحاصلين على شهادة الدراسة الثانوية العامة الأجنبية من داخل أو خارج الأردن (بريطانية، أميركية، بكالوريا… إلخ)، تقديم طلباتهم في الفترة المحددة، سواء حصلوا على شهادة المعادلة أم لا، وفي حال عدم حصولهم عليها، يدخل المعدل المتوقع، ثم تحميل صورة عن شهادة المعادلة الصادرة عن وزارة التربية والتعليم الأردنية لتعتمد طلبات التحاقهم بعد تدقيقها.

واكدت على المستفيدين من إحدى المكرمات الملكية السامية المنصوص عليها في السياسة العامة لقبول الطلبة، ضرورة تقديم طلب إلكتروني لوحدة تنسيق القبول الموحد حتى يتمكن الطالب من الاستفادة من هذه المكرمات، مشيرة إلى أن تقديم طلب الاستفادة من المكرمة لأبناء العاملين والمتقاعدين العسكريين في القوات المسلحة والأجهزة الأمنية الأخرى (مكرمة الجيش) أصبح إلكترونياً عبر الموقع الإلكتروني لمديرية التربية والتعليم والثقافة العسكرية عبر (demc.jaf.mil.jo).

ونوهت بأن تقديم طلبات القبول الموحد هي عملية إلكترونية بشكل كامل، ويمكن للمقيم خارج المملكة تقديم طلب القبول الموحد، ثم دفع رسم الطلب عن طريق “إي-فواتيركم” عبر حساب بنكي في بنك أردني، أو عبر بطاقة الفيزا، أو بطاقة الماستر كارد، وتحميل الوثائق المطلوبة منه من أي مكان في العالم.

واشارت الى أنه ونظراً لآلية الربط الإلكتروني بين طلب الالتحاق في الجامعات الأردنية، والبوابة الإلكترونية لدائرة الأحوال المدنية، فإنه يمكن للطلبة الذين لم يستصدروا هوية أحوال مدنية الدخول إلى برمجية تقديم الطلب باستخدام الرقم الوطني للطالب، ورقم ومكان القيد المدني فقط والمثبتة في دفتر عائلة رب أسرة الطالب.

وقالت انه سيعلن عن موعد خاص لتقديم طلبات الالتحاق لأبناء الأردنيات المتزوجات من غير الأردنيين، بعد إعلان نتائج القبول الموحد للطلبة الأردنيين.

كما سيعلن عن موعد خاص لتقديم طلبات الالتحاق لمرحلة التجسير بعد إعلان جامعة البلقاء التطبيقية عن نتائج الامتحان الشامل.

وارتفع عدد الطلبة الحاصلين على معدلات 95 % فأعلى بمقدار الف طالب وطالبة فيما ارتفع عدد الحاصلين على معدلات 90 % فأعلى بمقدار ألفي طالب مقارنة مع العام الماضي ما قد يشكل مؤشرا يؤدي الى ارتفاع الحدود الدنيا لمعدلات القبول في التخصصات ذات الطلب العالي.

وكان الحد الأدنى لمعدل القبول لتخصص الطب العام الدراسي الحالي في جامعة مؤتة بلغ 93.55 %.