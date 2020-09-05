تقديم طلبات التجسير من الإثنين وحتى الخميس

عمان – الغد – أعلنت وحدة تنسيق القبول الموحد/ التابعة لمجلس التعليم العالي في وزارة التعليــم العالي والبحث العلمي بأن عملية تقديم طلبات الالتحاق الالكترونية لبرنامج التجسير بالجامعات الأردنيـة الرسمية ستبدأ اعتباراً من صباح يوم الاثنين الموافق 7 / 09 / 2020، وحتى الساعة الثانيـة عشرة ليلاً من يوم الخميس الموافق 10 / 09 / 2020.

ويتم تقديم الطلبات من خلال الموقع الالكتروني للوحدة على الرابط الآتي: www.admhec.gov.jo ، حيث يقوم الطالب بدفع رسم تقديم طلب الالتحاق للجامعات الأردنية الرسمية والبالغ قيمته (15) خمسة عشر ديناراً أردنياً باستخدام نظام إصدار وتحصيل الفواتير إلكترونياً (إي-فواتيركم) (eFAWATEERcom).

وبعد ذلك سيتم إرسال رسالة نصية إلى رقم هاتف الطالب الخلوي تحتوي على اسم المستخدم (UserID) والرمز السري (Password) الضروريان للدخول الى برمجية تقديم طلب الالتحاق، وهذه الخدمة متوفرة من خلال قنوات الدفع التي تطبق خدمة (eFAWATEERcom) ومن أهمها: مكاتب البريد الأردني المنتشرة في كافة أنحاء المملكة، الحساب البنكي الشخصي على الانترنت، فروع البنوك الأردنية، وأجهزة الصراف الآلي التابعة لها، محلات الصرافة المعتمدة (وللتعرف أكثر على قنوات الدفع المعتمدة، وآلية شراء طلب الالتحاق الرجاء زيارة الموقع الإلكتروني لوحدة تنسيق القبول الموحد).

ودعت الوحدة الطلبة إلى الانتباه إلى:

أ. ضرورة الدخول إلى الموقع الإلكتروني لوحدة تنسيق القبول الموحد، بهدف الاطلاع على مكوناته مثل: تخصصات الجامعات الأردنية الرسمية المناظرة لتخصصات كليات المجتمع، وشروط الالتحاق بها، ورسومها، ونصائح وإرشادات، ودليل تقديم طلب الالتحاق لمرحلة التجسير، وذلك للاستفادة من هذه المعلومات، ومساعدتهم في تقديم طلب الالتحاق الإلكتروني.

ب. يمكن لجميع الطلبة الراغبين في إجراء أي تعديل في طلب الالتحاق (الخيارات المخزنة سابقاً) الدخول للبرمجية في أي وقت، وعلى مدار الساعة خلال الفترة المحددة لعملية تقديم طلبات الالتحاق.

ج. فئات الطلبة التي يحق لها التقدم بطلبات الالتحاق هي:

1. الطلبة ال (5%) الأوائل في الامتحان الشامل للعام الدراسي 2019 / 2020، والذين حددتهم جامعة البلقاء التطبيقية ، شريطة أن تكون لتخصصاتهم في دبلوم كليات المجتمع تخصصات مناظرة في الجامعات الأردنية الرسمية.

2. الطلبة الحاصلون على دبلوم كليات المجتمع في أعوام سابقة شريطة أن يكون معدل الطالب في الامتحان الشامل (68%) على الأقل باستثناء الطلبة الذين يرغبون بالتجسير إلى تخصصات الصيدلة والهندسة والطب البيطري حيث يشترط أن لا يقل معدلهم عن (70%)، وعليهم بعد تقديم طلب الالتحاق تحميل صورة عن مصدقة الامتحان الشامل (التي تتضمن المعدل المئوي) وبأقصى سرعة ممكنة.

3. يسمح للطلبة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة / الفرع العلمي فقط التجسير في تخصص الصيدلة، وعلى جميع الطلبة الراغبين بالتجسير في تخصص الصيدلة تحميل صورة عن كشف علامات الثانوية العامة (سواء كان الطالب من خريجي السنة الحالية أو السنوات السابقة).