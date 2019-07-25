آخر الأخبارالغد الاردني

تقديم طلبات المكرمة لأبناء المعلمين الأحد

منذ 4 ساعات
طلبة في الجامعة الأردنية -(أرشيفية)

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

عمان- الغد- قالت وزارة التربية والتعليم، إن تقديم طلبات الاستفادة من المكرمة الملكية السامية المخصصة لأبناء المعلمين في الجامعات الأردنية الرسمية للعام الدراسي 2019 / 2020، ممن أنهوا امتحان الثانوية العامة (التوجيهي) بنجاح الدورة الشتوية أو الامتحان العام للعام 2019 أو ما يعادلها.

وأضافت الوزراة انه ستكون متاحة من خلال الموقع الالكتروني لوحدة تنسيق القبول الموحد التابعة لمجلس التعليم العالي، اعتبارًا من صباح يوم الأحد المقبل وحتى الساعة الثانية عشرة ليلاً من يوم الأربعاء الموافق 31 من الشهر الحالي.

مقالات ذات صلة

المجلس القضائي يعلن على موقعه الإلكتروني التشكيلات القضائية

منذ 17 دقيقة

الديوان الملكي يعلن الحداد 7 أيام على السبسي

منذ ساعتين

الملك يتلقى رسالة جوابية من رئيس هيئة الأركان المشتركة

منذ ساعتين

ضبط مصنع ينتج حقائب مدرسية مسيئة للنسيج الاجتماعي

منذ ساعتين
إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock