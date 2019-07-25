تقديم طلبات المكرمة لأبناء المعلمين الأحد

عمان- الغد- قالت وزارة التربية والتعليم، إن تقديم طلبات الاستفادة من المكرمة الملكية السامية المخصصة لأبناء المعلمين في الجامعات الأردنية الرسمية للعام الدراسي 2019 / 2020، ممن أنهوا امتحان الثانوية العامة (التوجيهي) بنجاح الدورة الشتوية أو الامتحان العام للعام 2019 أو ما يعادلها.

وأضافت الوزراة انه ستكون متاحة من خلال الموقع الالكتروني لوحدة تنسيق القبول الموحد التابعة لمجلس التعليم العالي، اعتبارًا من صباح يوم الأحد المقبل وحتى الساعة الثانية عشرة ليلاً من يوم الأربعاء الموافق 31 من الشهر الحالي.