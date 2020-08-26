تقديم طلب لسحب الثقة من رئيس نادي برشلونة بارتوميو

برشلونة – تقدم جوردي فاري، أحد الأسماء التي كانت تنوي الترشح لانتخابات رئاسة برشلونة في 2015 والذي سيخوض بالفعل انتخابات النادي المقبلة، بمذكرة لسحب الثقة من الرئيس الحالي جوسيب ماريا بارتوميو ومجلس إدارته بالكامل، في مكاتب النادي الكتالوني الأربعاء.

وأعلن فاري، الذي حصل قبل الانتخابات الأخيرة على 2033 توقيعا من أصل 2534 اللازمة ليكون مرشحا، عن هذه الخطوة في تغريدة قال فيها إن “بارتوميو ومجلس إدارته لا يمكن أن يكونوا مسؤولين عن النادي لمدة دقيقة أخرى. لقد حان وقت الأفعال وليس الكلمات”.

ويأتي إعلان المرشح بعد تأكيد قرار نجم الفريق وقائده ليونيل ميسي بمغادرة النادي هذا الصيف.

وأعلن اتحاد “مانيفست بلاوجرانا”، الذي يرأسه مارك دوش، يوم الاثنين، عزمه تقديم مذكرة لسحب الثقة ضد بارتوميو إذا لم يقم هذا الأخير هو ومجلس إدارته يوم الجمعة باستدراك “وضع ميسي” واستقالوا “بطريقة فورية لإفساح المجال لتشكيل لجنة تدير النادي وتدعو إلى إجراء انتخابات في أقرب وقت ممكن”.

بالإضافة إلى ذلك، هناك منصة أخرى في محيط البرسا “Més que una moció” (أكثر من مجرد حركة لسحب الثقة)، والتي تم تقديمها في 29 يوليو/تموز وتم تدشين صفحة (mocio2020.cat) لجمع الدعم “عبر الإنترنت” لتقديم المذكرة.

وسيحتاج فاري إلى جمع توقيعات 15%على الأقل من القائمة الانتخابية للنادي (في عام 2013 وافقت جمعية على زيادة النسبة المئوية من 5 إلى 15%) ، أي حوالي 16000، من أجل إنجاح مقترح سبح الثقة. وهو شيء يصعب تحقيقه بدون مباريات في الكامب نو.

وفي حالة تجاوز فاري النسبة المطلوبة، سيتعين على النادي إجراء استفتاء سيدفع بإزالة مجلس الإدارة الحالي، فقط إذا أراد 66.6% على الأقل من الناخبين ذلك. – (إفي)