تقديم موعد الجولة الـ33 من الليغا إلى 18 أبريل

مدريد – أعلنت رابطة (لا ليغا) عن تقديم موعد الجولة الـ33 من الدوري الإسباني -التي كانت مقررة في الـ28 من الشهر الحالي لتقام يوم الأحد الموافق 18 من نيسان/ أبريل الحالي، ما عدا مواجهتي فريقي برشلونة وأثلتيك بلباو حيث ستقامان في موعدهما، حيث سيخوض الفريقان نهائي كأس ملك إسبانيا (2021) في 17 من الشهر ذاته.

وستقام مباراتا برشلونة-غرناطة وبلباو-بلد الوليد في الموعد المحدد لهما في يومي 28 و29 نيسان / أبريل الحالي.

وبناء على هذا القرار، الذي تم الاتفاق عليه بين الاتحاد الإسباني لكرة القدم والاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، ستقام جميع المواجهات الأخرى في 18 من الشهر الحالي في المواعيد التالية:.

أوساسونا-إلتشي (14:00)، ألافيس-أويسكا (16:15)، أتلتيكو مدريد-إيبار (16:15)، ريال بيتيس-فالنسيا (18:30)، قادش-سيلتا فيجو (18:30)، ليفانتي-فياريال (21:00)، خيتافي-ريال مدريد (21:00). – (إفي)