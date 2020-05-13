تقرير: أزمات المناخ والتنوع البيولوجي و”كورونا” تتطلب حلولا خلاقة

فرح عطيات

عمان – أظهر تقرير أممي أن “أزمات المناخ، والتنوع البيولوجي، وكوفيد- 19، والفقر، تتطلب حلولا خلاقة ومبتكرة تعتمد على زراعة الأشجار واستعادة الأراضي المتدهور، من اجل خلق فرص عمل جديدة”.

وجاء في التقرير، الصادر عن برنامج الامم المتحدة للبيئة امس الثلاثاء، أن “خطط الإنعاش لما بعد كوفيد- 19 تعد أولوية، ينبغي أن تأخذ بالاعتبار الخسائر الحالية في الدخل، والنمو الاقتصادي البطيء من قبل البعض بالكساد العظيم في الثلاثينيات”. وبحسب التقرير الصادر باللغة الإنجليزية، فإن “هذه المرة قد يؤثر الوضع على ملايين الأشخاص الآخرين، ما يتطلب حلولا خلاقة ومبتكرة لعلاجها”.

يقول المدير العام لمركز البحوث الحرجية الدولية روبرت ناسي، في تصريحات تضمنها التقرير “إن النتيجة الكبيرة لأزمة كورونا هي أنه سيكون هناك الكثير من العاطلين عن العمل في العديد من الأماكن الفقيرة، في حين يمكن لهؤلاء الأشخاص الحصول على وظائف، عبر تنفيذ مشاريع ترميم بالقرب من قريتهم ومجتمعهم”.

ويتطلب الوباء، من وجهة نظر خبير الطبيعة والمناخ في برنامج الأمم المتحدة للبيئة تيم كريستوفرسن “قواعد وأبعادا مادية قوية، ولكن هذا لا يجب أن يؤثر على جهود زراعة الأشجار، فتخيل لو أن مليارا من صغار المزارعين حول العالم يمكنهم الاستمرار في العمل”، فيما يؤكد الرئيس التنفيذي لشركة بلاك روك في رسالة مفتوحة إلى قادة الصناعة، “إذا لم نفعل شيئًا سريعًا، فلن يبدو مستقبلنا جيدًا.

وبرأي المؤسس المشارك في منظمة “جرينستاند” إزرا جاي فإن “معالجة كل من ظواهر تغير المناخ والفقر يتم من خلال مجموعة تقنيات أنشأتها المنظمة تعمل على التحقق من استدامة الأشجار، وتمكين المنظمات الزراعية من أجل دفع الافراد لزراعة الأشجار واستعادة الأراضي المتدهورة، فالطبيعة في أزمة، والتنوع البيولوجي مهدد، والموائل تتعرض للفقدان، ويزداد الاحترار العالمي والتلوث السام، والفشل في التصرف هو فشل للبشرية جمعاء”.