تقرير أممي: ارتفاع حاد في مستويات ثاني أكسيد الكربون لشهر نيسان

فرح عطيات

عمان – كشف تقرير أممي عن “ارتفاع حاد في مستويات ثاني أكسيد الكربون، ليصل متوسط التركيز الشهر الماضي لنحو ٤١٦.٢١ جزءًا في المليون ، وهو أعلى مستوى منذ بدء القياسات في هاواي في عام ١٩٥٨”.

واستند، برنامج الامم المتحدة للبيئة في تقريره الصادر اليوم، على أحدث البيانات الصادرة عن الإدارة الوطنية الأمريكية للمحيطات والغلاف الجوي (NOAA)، في وقت تشير فيه السجلات الصفائح الجليدية إلى أن مثل هذه المستويات لم تتم رؤيتها خلال ٨٠٠ الف سنة الماضية.

وعلى مدى الأسابيع القليلة الماضية، كانت هناك العديد من التقارير تشير الى التحسن في نوعية الهواء محليا، بعد أن الإغلاقات في العالم التي جاءت استجابة لمكافحة جائحة كورونا، ومع ذلك، لا ينبغي لأحد أن يعتقد أن أزمة المناخ قد انتهت، وفق ما جاء في التقرير المنشور باللغة الإنجليزية.

في حين أن حركة السيارات والأجواء، وكذلك النشاط الصناعي قد انخفض بشكل حاد في معظم أنحاء العالم منذ كانون الاول (يناير) ٢٠٢٠، إلا أن هذا ليس هو الحال مع إمدادات الكهرباء، فهنالك ٦٤٪ من مزيج الطاقة الكهربائية العالمية يأتي من الوقود الأحفوري (الفحم : ٣٨٪، الغاز: ٢٣٪ ، النفط: ٣٪)، وفقًا لتقرير توقعات الطاقة العالمية لعام ٢٠١٩.

وتعمل أنظمة التدفئة كما كانت قبل كوفيد-١٩، ولم يتغير أي من الأساسيات (مثل التحول إلى الطاقة المتجددة والنقل العام وإزالة الغابات)، بحسب التقرير.

ويقول خبير تغير المناخ ببرنامج الأمم المتحدة للبيئة نيكلاس هاجلبيرج، في تصريحات له تضمنها التقرير، الذي حصلت “الغد” على نسخة منه، “بدون تحولات أساسية في إنتاج الطاقة العالمي، لا ينبغي أن يكون لدينا سبب لتوقع انخفاض دائم في الانبعاثات”.

وأضاف: “يوفر لنا كوفيد-١٩بدلاً من ذلك فرصة لتقييم المخاطر التي نتحملها في علاقتنا غير المستدامة مع بيئتنا، واغتنام الفرصة لإعادة بناء اقتصاداتنا بطرق أكثر مسؤولية بيئيًا، اذ يجب أن نأخذ في الاعتبار جديًا التهديدات العالمية مثل الأوبئة وكارثة المناخ، من أجل بناء أسواق وشركات، ودول وأنظمة عالمية مرنة ومستقبل صحي/ ومستدام للجميع”.

ويتابع قائلاً: “إن دعم الحوافز المالية وحزم التمويل للاستفادة من إزالة الكربونـ والتحول المتسارع للطاقة المتجددة والنظيفة، لن يكون مجرد فوز اقتصادي قصير المدى، بل فوزًا للصمود المستقبلي أيضًا”

وتُظهر منصة حالة البيئة العالمية، التابعة لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، زيادة حادة في تركيزات ثاني أكسيد الكربون بأكثر من ١٠٠ جزء في المليون منذ مارس ١٩٥٨.

تبلغ تركيزات ثاني أكسيد الكربون العالمية ذروتها في أيار (مايو)، عقب نهاية فصل الشتاء في نصف الكرة الشمالي، وبعد ذلك، مع حدوث عملية التمثيل الضوئي وظهور أوراق الشجر الجديدة، يمتص ثاني أكسيد الكربون، مما يقلل التركيزات بحوالي ٧.٥ جزء في المليون حتى تشرين الأول (أكتوبر).

وخلال فصل الشتاء في نصف الكرة الشمالي، يكون نشاط التمثيل الضوئي للأرض قليلا، لذلك تنخفض تركيزات ثاني أكسيد الكربون حتى الدورة التالية.

ومع ذلك، وبسبب انبعاثات ثاني أكسيد الكربون البشرية المنشأ، فإن تركيزات ذلك الغاز لا تتزايد فحسب، بل تتسارع، بحسب ما ورد في التقرير نفسه.

وباستخدام سجلات الصفائح الجليدية، من الممكن قياس ثاني أكسيد الكربون الموجود بشكل عميق في جليد القطب الجنوبي، والذي يعود إلى ٨٠٠ الف سنة، حيث لم يتم الوصول في السنوات الـ٨٠٠ الف الماضية إلى ٤١٦ جزءًا في المليون.

وبالنظر إلى أن الإنسان العاقل أو (الحكيم) الذي ظهر منذ حوالي ٣٠٠ الف سنة، وأول أثر لـ (Homo Sapiens)، والذي يطلق عليه أيضًا البشر الحديثون تشريحيًا، يعود إلى ١٩٦٠٠٠ عامًا، اذ لم يشهد أي فرد من جنسنا مستويات عالية من ثاني أكسيد الكربون، كما أشار التقرير.

وأكدت نتائج التقرير على أن “هذا الامر يعد مبعث قلق كبير لمناخنا، ويثبت مرة أخرى أن هناك حاجة إلى إجراء عاجل للحد من انبعاثات غازات الدفيئة، من أجل الحفاظ على متوسط الاحترار العالمي إلى ١.٥ درجة مئوية، اذ نحتاج إلى تحقيق صافي انبعاثات صفرية بحلول عام ٢٠٤٠ (٢٠٥٥ على أقصى تقدير)”.

قد تكون هذه النتائج مفاجأة لأولئك الذين يفترضون بتفاؤل أن كوفيد-١٩ سيقلل إجمالي الانبعاثات العالمية، فحرائق الغابات التي تزداد احتمالية حدوثها وشدتها بسبب تغير المناخ، ستستمر في التأثير على مساحات من البرازيل وهندوراس وميانمار وتايلاند وفنزويلا، فكل حريق ينبعث منه كميات كبيرة من ثاني أكسيد الكربون الإضافية.

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