تقرير أممي: ارتفاع حاد في مستويات ثاني أكسيد الكربون الشهر الماضي

فرح عطيات

عمان – كشف تقرير أممي عن “ارتفاع حاد في مستويات ثاني أكسيد الكربون، ليصل متوسط التركيز الشهر الماضي لنحو 416.21 جزء في المليون ، وهو أعلى مستوى منذ بدء القياسات في هاواي في العام 1958”.

واستند، برنامج الامم المتحدة للبيئة في تقريره الصادر اليوم، على أحدث البيانات الصادرة عن الإدارة الوطنية الأميركية للمحيطات والغلاف الجوي (NOAA)، في وقت تشير فيه السجلات الصفائح الجليدية إلى أن مثل هذه المستويات لم تتم رؤيتها خلال 800 الف سنة الماضية.

وعلى مدى الأسابيع القليلة الماضية، كانت هناك العديد من التقارير تشير الى التحسن في نوعية الهواء محليا، بعد أن الإغلاقات في العالم التي جاءت استجابة لمكافحة جائحة كورونا، ومع ذلك، لا ينبغي لأحد أن يعتقد أن أزمة المناخ قد انتهت، وفق ما جاء في التقرير المنشور باللغة الإنجليزية.

في حين أن حركة السيارات والأجواء، وكذلك النشاط الصناعي قد انخفض بشكل حاد في معظم أنحاء العالم منذ كانون الاول (يناير) 2020، إلا أن هذا ليس هو الحال مع إمدادات الكهرباء، فهنالك 64 ٪ من مزيج الطاقة الكهربائية العالمية يأتي من الوقود الأحفوري (الفحم : 38 ٪، الغاز: 23 ٪ ، النفط: 3 ٪)، وفقًا لتقرير توقعات الطاقة العالمية لعام 2019.

وتعمل أنظمة التدفئة كما كانت قبل كوفيد-19، ولم يتغير أي من الأساسيات (مثل التحول إلى الطاقة المتجددة والنقل العام وإزالة الغابات)، بحسب التقرير.

ويقول خبير تغير المناخ ببرنامج الأمم المتحدة للبيئة نيكلاس هاجلبيرج، في تصريحات له تضمنها التقرير، الذي حصلت “الغد” على نسخة منه، “بدون تحولات أساسية في إنتاج الطاقة العالمي، لا ينبغي أن يكون لدينا سبب لتوقع انخفاض دائم في الانبعاثات”.

وأضاف “ان دعم الحوافز المالية وحزم التمويل للاستفادة من إزالة الكربون والتحول المتسارع للطاقة المتجددة والنظيفة، لن يكون مجرد فوز اقتصادي قصير المدى، بل فوزًا للصمود المستقبلي أيضًا”