تقرير أممي: عُشر سكان العالم يتعرضون سنويا للتلوث الغذائي

عمان – كشف تقرير جديد أصدرته الأمم المتحدة أن حوالي 420 ألف شخص يلقون حتفهم سنويا بسبب تناولهم طعاما ملوثا بالبكتريا والفيروسات والطفيليات والمواد الكيميائية.

وأضاف التقرير، وفقا لوكالة روسيا اليوم ، الصادر بمناسبة اليوم العالمي لسلامة الأغذية، أن عُشر سكان العالم، أي حوالي 600 مليون نسمة، يمرضون سنويا بسبب تلوث الأغذية.

وحذرت الأمم المتحدة من أن الغذاء غير الآمن يعيق التنمية في العديد من الاقتصادات المنخفضة والمتوسطة الدخل والتي تخسر حوالي 95 مليار دولار في الانتاجية المرتبطة بالمرض والعجز والوفاة المبكرة.

ونوهت إلى أن الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 5 سنوات يتحملون 40 % من عبء الأمراض المنقولة عن طريق الأغذية مع 125 ألف حالة وفاة كل عام. -(بترا)