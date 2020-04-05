تقرير أممي يؤكد أهمية دور رجال الدين بإيجاد الحلول للأزمات البيئية

فرح عطيات

عمان – أظهر تقرير أممي أن “الدور الأخلاقي لـرجالات الدين، ومجموعات السكان الأصليين في الأزمة الحالية ينصب على المساهمة في إيجاد الحلول للأزمة البيئية، التي تنتج عنها مشكلات صحية كانتشار الأوبئة”.

ويتوجب بحسب التقرير، الذي حمل عنوان “فيروس كورونا، والقادة الدينيون، والتنمية المستدامة”، على هذه الشريحة من المجتمع “التركيز في خطاباتها الدينية والتوعوية على جائحة الفيروسات التاجية وربطها بتغير المناخ، وفقدان التنوع البيولوجي”.

“لقد قلب الفيروس التاجي عالمنا رأساً على عقب، فالبلدان، والمجتمعات، والأسر، والأفراد تتأثر بطرق عديدة”، وفق ما جاء في التقرير، الصادر أمس عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة، مؤكدا أنه “وفي خضم هذه الأزمة العالمية يعد وقتا مناسبا للابتكار، إيجاد طرق جديدة وأفضل لمعالجة التحديات العالمية”.

وجاء فيه أن “هناك حاجة لوضع مسارات جديدة للانتقال العادل والسريع إلى التنمية المستدامة من قبل دول العالم، والذي يعد شكلا من أشكال التنمية التي لا تضر بعالم الطبيعة، الذي يتم الاعتماد عليه في البقاء على قيد الحياة”.

وأشار الى أن الشراكات الدينية المبتكرة هي مفتاح لتحقيق خطة 2030، من خلال جلب الفاعلين الدينيين، والمجتمع المدني، والوكالات الحكومية، وهيئات الأمم المتحدة، والأوساط الأكاديمية، والجهات الفاعلة في القطاع الخاص على طاولة النقاش، لوضع الهدف 17 المعني بتعزيز تنشيط الشراكة العالمية من أجل التنمية المستدامة موضع تنفيذ”.

ولفت التقرير الى أن “نصف المؤسسات التعليمية التي تديرها المنظمات الدينية، تتيح فرصا هائلة للتعاون بين تلك المنظمات والشباب لتغيير نمط العمل في التنمية المستدامة”، ولا بد كذلك أن يتم “تحويل الأنظمة التعليمية كافة لتصبح قائمة وبشكل أكبر على التفكير النقدي وتبادل المعرفة، وعلى طرق العمل المبتكرة”.

بحسب ما ورد في التقرير “قد تكون هذه التحولات جارية، بالنظر إلى أن الاستجابة للوباء تعني أن عددًا كبيرًا من الفصول الدراسية للطلاب من جميع الأعمار، تم تعليقها أو تحويلها الى المنصات الرقمية”.