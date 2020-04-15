تقرير أممي: يجب اتخاذ مواقف حازمة بشأن الاقتصاد العالمي لتجنب أي صدمات مستقبلية

فرح عطيات

عمان – “في خضم الاستجابة لعالمية لـ فيروس كورونا، يحتاج العالم إلى تحول اقتصادي، يعزز كل من الرفاهية المستدامة للأفراد، وكذلك البيئة جنبًا إلى جنب”، وفق ما جاء في تقرير أممي جديد.

وفي التقرير، الصادر عن مبادرة الشراكة من أجل العمل اقتصاد أخضر اليوم، فإن” الأردن ودول العالم وصلت اليوم الى نقطة تحول تتعرض فيها الى تحديات هائلة”.

ولكن ومن اجل مواجهة المحن الحالية، وفق التقرير ذاته، فإنه لا بد من “اتخاذ مواقف حازمة بشأن الاقتصاد العالمي، اذ أن هنالك فرص جماعية متاحة للانضمام من أجل مستقبل أكثر إشراقًا واستدامة”.

وجاء في التقرير، الذي نشر باللغة الإنجليزية، أن “القرارات التي يختارها الأن صناع القرار، والشركات، والأفراد، ستحدد ما إذا كان المستقبل سيزدهر بالفعل، ليضع العالم على طريق أكثر استدامة أم لا”.

وخلال هذه الفترة العصيبة، سيكون دور نهج الاقتصاد الأخضر الشامل عاملا مساهما في استعادة الاستقرار والمرونة بشكل أكبر، وفق التقرير الذي حمل عنوان ” الاختيارات التي نتخذها الآن ستشكل المستقبل”.

وأكد القائمون على الشراكة، في التقرير ذاته، أن “ما زال هنالك ضرورة للسعي قدما نحو تحقيق ما يسمى “بـخضير المستقبل” وبشكل جماعي، لمواجهة ما سيأتي بعد الأزمة، مع الالتزام بقوة بالتنمية المستدامة والشاملة”. علما ان التحول نحو الاقتصاد الأخضر يتطلب تكاتف وتعاضد جماعي وصولا الى المستقبل المزدهر الذي تصبو اليه جميع الدول.

وفي كتاب ريتشارد بالدوين وبياتريس ويدر دي ماورو الأخير، بعنوان “الاقتصاد في زمن كوفيد-١٩”، سلط المؤلفون الضوء على أهمية ردود فعل الحكومات في الحد من الآثار السلبية للفيروس.

ويقول فيدر دي ماورو، في كتابه “سيعتمد حجم الضرر الاقتصادي واستمراريته على كيفية تعامل الحكومات في مواجهة هذا الامر الوثيق والمفاجئ ، ومع الطبيعة كذلك، فإن تعاون الدول الآن أمر حاسم في الخطوة نحو بناء مستقبل أكثر إشراقا، لا يترك أحد خلفه”.

وبحسب التقرير فإن “الصدمة الفعلية ستكون على الاقتصاد العالمي، وحياة العمال والأسر في جميع أنحاء العالم، والتي سوف تشعر بها لبعض الوقت”.

الا أنها “لحظة غير معروفة في تاريخ الدول، ومع ذلك إن هذه الأحداث غير المتوقعة تتيح لنا جميعًا فرصة للاستجابة والمساعدة في منع الصدمات المستقبلية، والاستعداد لها بطرق جديدة تتجاوز الوضع الراهن”، وفقا تصريحات أوردها القائمون على الشراكة ذاتها في التقرير.

وحذر هؤلاء من “عدم التخطيط المسبق لهذا الانتقال، اذ ستصبح معه المخاطر والتكاليف الاجتماعية والاقتصادية والبيئية أكثر وضوحًا كل يوم، حيث ستضطر البلدان والمجتمعات إلى مواجهة مجموعة من التحديات غير المسبوقة خلال الأشهر القليلة القادمة.”

ومنذ عام 2013، عززت الشراكة من أجل العمل لاقتصاد أخضر، التحول الشامل بذلك الاتجاه في 20 دولة شريكة.

يجمع الجهد المشترك هذا بين خمس وكالات تابعة للأمم المتحدة، من بينها برنامجي البيئة، والانمائي، ومنظمات العمل الدولية، والأمم المتحدة للتنمية الصناعية، ومعهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث لتوفير دعم متكامل وشامل بشأن القضاء على الفقر، وزيادة فرص العمل، والإنصاف الاجتماعي، وتعزيز سبل العيش، والرقابة البيئية، والحفاظ على النمو، وضمان التماسك وتجنب ازدواجية الجهود.

طوال هذه السنوات السبع، وسعت الشراكة من اجل الاقتصاد الأخضر نطاق معرفتها، حتى أدركت أنه “على الرغم من اختلاف الظروف، إلا أن هناك العديد من المسارات للوصول إلى نفس الهدف العالمي”.

إن جائحة كوفيد-١٩، لا تزال تتطور بسرعة، والعالم يواجه بالفعل تأثيرات انتشرت أبعد بكثير من صحة الأفراد ورفاهيتهم.

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