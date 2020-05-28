تقرير أممي يحذر من عدم توفير نظم إيكولوجية نظيفة وآمنة

فرح عطيات

عمان- أكد برنامج الامم المتحدة للبيئة أنه “دون توفير نظم إيكولوجية نظيفة، وآمنة، وصحية ومستدامة، لا يمكن الوفاء بالعديد من معايير حقوق الإنسان، وعلى رأسها الحق بالصحة؛ المعترف به عالميًا، والذي يتداخل مع صحة النظام البيئي، فالصحة الجيدة تعد حقا من حقوق الإنسان والبيئة”.

وقال البرنامج في تقرير له امس الى أن “سياسة الحظر التي يفرضها الأردن ودول أخرى لا يعد حلا للمشكلات البيئية، بل اعتماد نهج قائم على زيادة الاستهلاك والإنتاج المستدامين ما بعد أزمة كورونا”، مشيرا الى أن “الانتقال إلى الحلول المستندة على الطبيعة، يجب أن تكون جزءا رئيسا من خطة الإنعاش العالمية بعد كورونا، مع الاستناد على الحقوق المتعلقة بمعالجة التلوث”.

ويتم ذلك، وفق التقرير الذي نشر باللغة الإنجليزية، “عبر استخدام منظور قائم على حقوق الإنسان في تقرير الخطط، والأنشطة وتطبيقها وتقييمها، إذ يمكن التغلب على التلوث أثناء إعادة البناء بعد أزمة كورونا”.

ونظرًا لأن “الصحة البيئية والبشرية يعزز كل منهما الآخر، فإن تخفيف الحوكمة البيئية يقوض الجهود المبذولة لمواجهة الوباء الحالي”، وفق ما ورد في التقرير الذي حمل عنوان “الصحة الجيدة حق بيئي”.

وأورد التقرير مثالا في تقريره أن “تلوث الهواء يقتل أكثر من 6 ملايين شخص كل عام، كما تتسبب الملوثات المحمولة جواً من مواقد الطهي، ومحطات الطاقة، التي تعمل بالفحم، وغيرها من المركبات والصناعات، وحرائق الغابات، والعواصف الترابية، بعدد كبير من الوفيات نتيجة الإصابة بالسكتات الدماغية، وسرطان الرئة، والنوبات القلبية، وأمراض الجهاز التنفسي”.

وفي الوقت الذي انخفض في التلوث خلال فترة أزمة كورونا الحالية، حذر المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة (اليونيب) إنجر أندرسن “من النظر إلى ذلك على أنه فوز بيئي”، قائلا: “الآثار الإيجابية والواضحة مؤقتة، لأنها تأتي على خلفية التباطؤ الاقتصادي المأساوي والتضييق البشري، لكن الحبس لا يعد حلاً للمشكلات البيئية في العالم بل الاستهلاك والإنتاج المستدامان هما الحل.