تقرير أمنستي: فشل في فهم الواقع

إسرائيل هيوم

اودي لابل 8/2/2022

من منظمة تتأثر بالأكاديميين مثل “امنستي” كان ممكنا ان نتوقع أكثر من ذلك. فالتقرير الذي نشر الأسبوع الماضي عن إسرائيل لن يقبل كورقة عمل من أي زميل جامعي، حتى لو كان ما بعد صهيوني. ولعله لهذا السبب بالذات لا بأس به جدا. فوجوده كفيل بان يساعد على ان يشهد على اشكالية وصبيانية من عمل عليه.

اولا: هذا تحديد مسبق للهدف. في البداية كتب بان واضعيه بدأوا يجمعون كل معلومة كي “يقرروا اذا كانت القوانين، السياسة والاعراف التمييزية والاقصائية لإسرائيل ضد الفلسطينيين تصل الى حد الابرتهايد”. المفاجأة: نعم. الملاحظة التوجيهية: عندما يكون هذا هو هدف البحث – فانه دوما يفي به. بذات القدر، لو كانت “امنستي” تريد أن تنتج تقريرا يعنى بمسألة “هل سلوك الجيش الاسرائيلي في النزاع الذي فرضه عليه الفلسطينيون يجعله جيش حفظ النظام الأكثر اخلاقية في العالم؟” فانه كما يبدو سيصل الى نتيجة ايجابية.

من الناحية الموضوعية: التقرير يخلط بين ثلاثة مقدمات منطقية مختلفة بسببها يتهم إسرائيل بالابرتهايد. الأول: منطق استعماري، أو بكلمات مغسولة اقل – مجرد وجودها. فالكتاب يشكون من أنه “بالتوازي مع قيام إسرائيل كدولة يهودية” سن فيها قانون العودة، مثل لوائح اخرى، سمحت بالحفاظ على “هيمنة ديمغرافية يهودية”. وهم يتحاسبون مع أعمال طرد في حرب الاستقلال (بالطبع دون ان يقدموا سياقا ويذكروا خطر الوجود الشامل على الحاضرة اليهودية)، يذكرون 18 سنة من الحكم العسكري وانظمة الطوارئ ويصلون حتى قانون القومية.

الثاني: المنطق الاقليمي – الأمني، أي – الاحتلال. هنا يتناول التقرير كل ما حصل منذ 1967: قيود الحركة، القمع الإنساني، تقسيم الفلسطينيين إلى جيوب، وحقيقة أنه في نطاق القدس يسكن 150 ألف من أصل 358 ألف فلسطيني في مناطق مفصولة عن اجزاء المدينة. يذكر الحرمان من الهوية القومية، الإقامة والمس بحياة العائلة. معروف، وليس غير صحيح.

منطق ثالث ينبع من المنطقين السالفين هو اتهام إسرائيل بجرائم ضد الإنسانية وعمليا بـ “قتل وجرح خطير بغير وجه قانوني”. عموم الفلسطينيين الذين قتلوا كنتيجة للنزاع يعتبره التقرير كمن قتلتهم إسرائيل التي تتخذ القتل المنهاجي كجزء من خطوة عقلانية منذ 1967، إلى جانب حرمان الفلسطينيين من حقوقهم الأخرى.

فما هي إذن رسالة التقرير؟ لا يوجد هنا أبرتهايد، وينبغي الافتراض ان كتاب التقرير أيضا لا يحاولون تشجيع تصويت الفلسطينيين في المناطق للكنيست، وكبديل لا يفترضون ان عرب الطيرة يتوقون للانفصال عن الاستعمار الإسرائيلي ليصبحوا جزءا من الدولة الفلسطينية. وبهذا المفهوم فان هذا هدف يسجلونه هم في مرماهم. رغم أن الكثير من الحقائق المذكورة صحيحة ومؤسفة – هي نتيجة واقع أليم ومعقد، تاريخي أو راهن، لن يحل طالما لم تشخص الوضعية على نحو صحيح. في السياسة مثلما في الطب – التشخيص المغلوط قد يؤدي الى تدخل نتائجه محملة بالمصائب.

ليس للمنطق الأول (الذي سيحل بفضل التحسين في حقوق المواطن أي صلة بالمنطق الثاني (حل سياسي). وبشكل مفعم بالمفارقة، كما سيقول البعض، فان منح حل للمنطق الثالث (الاخلاق القتالية) كفيل بالذات بان يجعل “الاحتلال” “وديا” أكثر بكثير. هذا تقرير لا حاجة للمسارعة بمهاجمته على انه متحيز ايديولوجيا، لان كتابه اخفقوا منهاجيا بالاساس.