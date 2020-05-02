تقرير: إدارة الأصول الطبيعية مفتاح التنمية المستدامة

فرح عطيات

عمان – أظهر تقرير أممي أن “هنالك حاجة إلى قياس وتتبع الثروة الشاملة، وتحديد تغير المناخ، وفقدان التنوع البيولوجي، كأهم تهديدين يواجهان الأعمال والاقتصاد في الأردن والعالم، بعد إنتهاء أزمة كورونا”.

وجاء في التقرير، الصادر عن برنامج الامم المتحدة للبيئة اليوم، أن “قياس الثروة الشاملة أمر بالغ الأهمية، فالأجيال تقوم بنقلها وليس الدخل، إلى الجيل القادم، وتسليمهم كوكب سليم، مع القليل من التلوث، ووجود للأنظمة البيئية الحيوية، والتي تعد شرط أساسي للتنمية المستدامة”.

وفي التقرير، الذي حصلت “الغد” على نسخة منه، فإن ” الثروة الشاملة تؤكد على الدور الأساسي الذي يلعبه التنوع البيولوجي، والنظم الإيكولوجية، في توفير العديد من الخدمات التي نحصل عليها من الطبيعة، والتي تعتمد عليها اقتصادات الأردن ودول العالم وفي سبل عيشها ورفاهية الانسان فيها”.

وأكد كبير خبراء الاقتصاد البيئي لدى برنامج الأمم المتحدة للبيئة بُشبام كومار، في تصريحات واردة له في التقرير أن ” الدول القيادية عادةً ما تقيس النجاح الاقتصادي الذي تحققه، من خلال الناتج المحلي الإجمالي (الدخل)، ولكن هذا النهج المتبع محفوف بالمخاطر، لأنه يفشل في تتبع وقياس تأثير ذلك على الطبيعة”.

ومن ناحية أخرى، “تستحوذ الثروة الشاملة على كيفية الحصول على الاموال، وعلى رأس المال المنتج، ولكن أيضًا بالمهارات في القوى العاملة في الأردن والعالم (رأس المال البشري)، والتماسك في مجتمعنا (رأس المال الاجتماعي)، وقيمة بيئتنا (رأس المال الطبيعي)”، بحد قوله.

وبحسب التقرير، الصادر باللغة الإنجليزية، “يأخذ مفهوم الثروة الشاملة بعين الاعتبار القيمة الاجتماعية لرأس المال الصناعي والبشري والطبيعي، والذي بدوره هو مصدر الناتج المحلي الإجمالي للأردن والعالم.”

ويرتبط ثلثا الناتج المحلي الإجمالي للعالم، بشكل مباشر وغير مباشر، بالنظم البيئية والتنوع البيولوجي فيه، وكان المنتدى الاقتصادي العالمي أشار في آخر تقرير له أن “هنالك حاجة إلى قياس وتتبع الثروة الشاملة، وتحديد تغير المناخ، وفقدان التنوع البيولوجي، كأهم تهديدين يواجهان الأعمال والاقتصاد”.

لكن التنوع البيولوجي في العالم يتناقص بشكل أسرع من أي وقت مضى في تاريخ البشرية، فوفقا لتقرير تاريخي للمنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم الإيكولوجية ((IPBES ، انخفض متوسط وفرة الأنواع الأصلية في معظم الموائل البرية الرئيسية بنسبة ٢٠٪ على الأقل، معظمها منذ عام ١٩٠٠.

وهذا يدل، في رأي كومار، على أن “نمو الناتج المحلي الإجمالي غير قادر على الاستيلاء على التنوع البيولوجي بالطريقة التي تفعلها الثروة الشاملة، ويشير تقرير الثروة الشاملة لعام ٢٠١٨، إلى أنه في السنوات الـ ٢٥ الماضية، انخفض رأس المال الطبيعي ١٤٠ دولة من بينها الأردن”.

يؤكد الدمار الذي يسببه فيروس كورونا على أهمية التنوع البيولوجي لصحة البشرية والاقتصاد العالمي، وضرورة أن يعيش البشر في ما يسمى بـ”فضاء التشغيل الآمن” للغلاف الحيوي، تبعا له.

ويستدعي التعافي من مرض كوفيد-١٩، من وجهة نظره، “خططا طموحة للتحقيق في الأمراض الحيوانية المصدر وصحة النظام البيئي، في وقت أدى فيه التأكل المستمر في المساحات البرية، والغابات، والنظم البيئية إلى تقريب البشر مريح من “مضيفي الحيوانات والنباتات التي تأوي الأمراض التي يمكن أن تنتقل إلى الإنسان”.

ويعد التوسع في الطاقة المتجددة وإدارة النفايات بشكل أكثر فعالية وأمانًا من أولويات الاستثمار الرئيسية إذا أردنا إعادة البناء بشكل أفضل، ويقول في ذلك الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش: “لا يمكن للمستثمرين الاستمرار في تجاهل السعر الذي يدفعه كوكبنا للنمو غير المستدام”.

أن اقتصاديات التنوع البيولوجي هي المتعلقة بالمحيط الحيوي، والذي تحافظ عليه من أجل بقاء البشرية، حيث يتم النظر الى إدارة الطبيعة والتنوع البيولوجي كمسألة إدارة الأصول.

وتلك المسألة توضح، في رأي كومار “كيف أن طلبنا على السلع والخدمات التي توفرها الطبيعة يفوق قدرتها على توفيرها بشكل مستدام، بل وتقترح أن الطريقة الوحيدة لقياس التقدم المجتمعي هي قياس الثروة الشاملة للاقتصاد”.

وتعد الطبيعة في أزمة، ومهددة بالتنوع البيولوجي وفقدان الموائل، والاحترار العالمي والتلوث السام، والفشل في التصرف هو فشل البشرية، وفق برنامج الامم المتحدة للبيئة.

وتتطلب معالجة جائحة فيروسات التاجية الحالية كوفيد-١٩، وحماية البشرية من التهديدات العالمية المستقبلية إدارة سليمة للنفايات الطبية والكيميائية الخطرة؛ وأخرى قوية وعالمية للطبيعة والتنوع البيولوجي؛ والتزام واضح بـ “إعادة البناء بشكل أفضل”، وخلق وظائف خضراء ، وتسهيل الانتقال إلى اقتصادات محايدة للكربون، حيث تعتمد الإنسانية على العمل الآن من أجل مستقبل مرن ومستدام.

farah.alatiat@alghad.jo