تقرير: إدارة الموارد الطبيعية تؤثر على مناخ الأرض

فرح عطيات

عمان- انتقد تقرير أممي الطريقة التي يدار بها الاقتصاد، وبشكل خاص كيفية إدارة الموارد الطبيعية لتأثيرها وبشدة على مناخ الأرض، وانبعاث الغازات الدفيئة خلال مراحل استخراجها وانتاجها.

وبين التقرير، الذي حمل عنوان “الكفاءة في استخدام الموارد وتغير المناخ”، أن “هناك فرصا كبيرة لخفض انبعاثات الغازات الدفيئة المرتبطة بسيارات الركاب في الأردن والعالم، بحيث يمكن أن تحقق استراتيجيات الكفاءة باستخدام المواد انخفاضا في الانبعاثات تتراوح نسبته بين 70 – 75 % عام 2050.

الا أن التقرير، الصادر عن برنامج الامم المتحدة للبيئة مطلع الشهر الحالي، أوجب على “واضعي السياسات في الأردن والعالم التعهد بالتزامات أكثر طموحا فيما يتعلق بتخفيض الانبعاثات، اذا كان لديهم الجدية في تحقيق أهداف باريس”.

ويعادل مقدار الانبعاثات الناجمة عن إنتاج المواد نسبة الدفيئة منها الناتجة عن الزراعة والحراجة والتغيير في استخدام الأراضي، في وقت ارتبط ما معدله 80 % منها باستعمال المواد في البناء والسلع المصنعة”.

ووفق نتائج التقرير فإن “خفض انبعاثات الغازات الدفيئة المتعلقة بالبناء والتصنيع، يؤدي لخفض تلك المرتبطة بدورة الحياة المتراكمة لثاني أكسيد الكربون، إلى 52 غيغاطن، وتتوافر حاليا التقنيات اللازمة لذلك”.

وحول الفرص المتعلقة بالغازات المنبعثة عن المباني السكنية أوضح التقرير أن “يمكن لاستراتيجيات الكفاءة في المواد والمعاد تدويرها، أن تقلل منها بنسبة تقدر بنحو 80 % في حين يؤدي التحسين في عمليات التدوير الى خفضها بنسبة تتراوح بين 42- 81 %.

وتؤدي زيادة كثافة المستخدمين الى تحويل السياسات من التركيز على اختيار المواد واستعمالها الى طريقة عيش الناس، وأدوات السياسات، مثل الضرائب وتقسيم المناطق واستخدام الأراضي، لكن تفضيلات المستهلك وسلوكياته لها الدور الأكبر، تبعا لما جاء في التقرير ذاته.

وأشار الى أن “الكفاءة في استخدام المواد يمكن أن تشهد آثارا ارتدادية، لأن الوفورات النقدية قد تؤدي الى زيادة في الاستهلاك، لافتا الى أن التقليل منها لا يكون الا بزيادة تكلفة الإنتاج او الاستهلاك، بشكل مباشر أو غير مباشر، من قبل صناع السياسات”.

وتضم السبل الأخرى التي يمكن سلوكها على صعيد السياسات “دمج الاعتبارات المتعلقة بتحقيق الكفاءة في استخدام المواد في المساهمات المحددة وطنيا، لمختلف البلدان، تنفيذا لاتفاق باريس”.

ويتطلب، وفق نتائج التقرير، قياس المكاسب المحققة بفضل السياسات فيما يخص الكفاءة في استخدام المواد، وإجراء عمليات تقييم لدور حياة المنتجات من اجل كشف أوجه التآزر والمفاضلة، بين توفيرها واستخدام الطاقة التشغيلية.

كما يمكن لاستراتيجيات تحقيق الكفاءة في استخدام المواد أن “تقلل من انبعاثات الغازات الدفيئة الناتجة عن استخدام الطاقة التشغيلية، ونسبها في عمليات تصنيع السيارات، وتشغيلها وإدارة مرحلة نهاية عمرها الافتراضي”.

واشترط التقرير لتحقيق منافع الكفاءة في استخدام المواد “اتخاذ تدابير على صعيد السياسات، بحيث يمكن أن تشجع القوانين على الحد من استعمالها”.