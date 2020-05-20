تقرير : إزالة الغابات تزيد من انتشار الأوبئة بنسبة 31 %

تغير أنماط الطقس يزيد من خطر الإصابة بالأمراض المعدية في جميع أنحاء العالم

فرح عطيات

عمان- كشف تقرير دولية عن “إمكانية أن تصبح الفيروسات محمولة جواً وأكثر فتكاً نتيجة تلوث الهواء، كما أن ذوبان الجليد والتربة الصقيعية يمكن أن يؤدي إلى عودة ظهور الأمراض القديمة التي عرفها التاريخ”.

وأظهر التقرير، الصادر عن البنك الدولي اليوم أن “تلوث الجسيمات الدقيقة مثل الكربون الأسود، والكبريتات، والنترات، تخترق جميعها أعماق مجرى الدم والرئتين، مما يخلق تأثيرات صحية خطيرة؛ ومن المعروف أيضًا أنها تضعف جهاز المناعة”.

ويشير بحث أولي أجرته منظمة غرينبيس في إيطاليا، وجامعتي هارفارد في الولايات المتحدة، ومارتن لوثر هالي ويتنبيرغ في ألمانيا إلى أن “تلوث الهواء يزيد من خطر انتشار كوفيد-١٩بشكل أسرع ويصبح أكثر فتكًا”. وكانت تأثرت مدينة نيويورك، ولومباردي في إيطاليا، ومقاطعة ووهان الصينية، وجميع المناطق الحضرية والصناعية ذات المستويات العالية من تلوث الهواء، بشدة من فيروسات التاجية.

واقترح العلماء أن “جزيئات تلوث الهواء قد تعمل أيضًا كوسيلة لانتقال الفيروس، اذ أن زيادة في تلوث الجسيمات الدقيقة بمقدار ١ ميكروجرام لكل متر مكعب، يقابل زيادة ١٥٪ في أعداد وفيات كوفيد-١٩”.

مصادر تلوث الهواء في المدن، وحركة المرور والنفايات والطاقة، والصناعة، هي أيضًا المصادر الرئيسية لانبعاثات غازات الدفيئة، وفق ما أورده تقرير البنك الصادر باللغة الإنجليزية.

وأكدت نتائج التقرير، الذي حصلت “الغد” على نسخة منه، أن “ذوبان الجليد والتربة الصقيعية يمكن أن يؤدي إلى عودة ظهور الأمراض القديمة، اذ ترتفع درجات الحرارة في الدائرة القطبية الشمالية بسرعة، أسرع بثلاث مرات تقريبًا من بقية العالم”.

ومع ذوبان الجليد والتربة الصقيعية، فإنه ذلك لا يؤدي فقط إلى تسريع تغير المناخ، ولكن قد تظهر (العوامل) المعدية، باعتبار أنها تعد بمثابة حافظة جيدة جدًا للميكروبات، والفيروسات لأنها باردة وخالية من الأكسجين ويكسوها الظلام، بحسب تقرير البنك.

وتظهر الدراسات العلمية أن “بعض مسببات الأمراض مثل البكتيريا والفيروسات والفطريات، يمكن أن تعيش حتى بعد تجميدها لمئات وآلاف، بل وملايين السنين، فمثلا اكتشف العلماء شظايا من حمض الريبونيوكليك من فيروس الإنفلونزا الإسبانية عام ١٩١٨ في جثث مدفونة في مقابر جماعية في تندرا في ألاسكا”.

وجمع فريق آخر من الباحثين عينات من أقدم جبل الجليدي على الأرض، وكشفوا عن وجود ٢٨ فيروسًا قديمًا لم يعرفها العلماء من قبل. ومع ذوبان الجليد بسبب تغير المناخ، هناك مخاوف من إمكانية إطلاق مسببات الأمراض التي لن تكون أجهزة المناعة لدينا مستعدة لها.

وأشار البنك في ذات التقرير أنه “مع ارتفاع درجات الحرارة العالمية، يمكن أن يكون للتغيرات طويلة المدى في المناخ وموائل الحياة البرية تأثير كبير على صحة الإنسان، بل وتزيد من خطر الإصابة بالأمراض المعدية مثل فيروس التاجي كوفيد-١٩”.

ويؤثر كذلك تقلب المناخ وظاهرة الاحتباس الحراري على أنماط انتقال الأمراض المعدية بطرق متعددة، فعلى سبيل المثال، تصل الأمراض المرتبطة تقليديًا بالمناطق الاستوائية وشبه الاستوائية إلى مناطق جديدة من العالم.

وإن “ارتفاع درجات الحرارة وهطول الأمطار يجعل البلدان المعتدلة والشمالية والجبلية أكثر عرضة لتفشي الأمراض القادمة “الجنوبية” أو من “الأراضي المنخفضة” مثل الملاريا”، بحسب البنك.

بالإضافة الى ذلك ” يمكن أن تؤدي الزيادة المتوقعة في تواتر وشدة الكوارث المرتبطة بتغير المناخ إلى تشريد عدد متزايد من الناس، اذ يقدر البنك الدولي أنه في ثلاث مناطق فقط، سيكون هناك ١٤٠ مليون نازح داخليًا بحلول عام ٢٠٥٠ بسبب تغير المناخ”.

وبين البنك أنه “عندما يهاجر الناس، لا يضعون فقط مطالب كبيرة على النظم البيئية والبنى التحتية الاجتماعية حيث ينتقلون، ولكنهم أيضًا يحملون الأمراض التي تنشأ عن التحولات في ناقلات الأمراض المعدية”.

ويرتبط فقدان موائل الحياة البرية بتغير المناخ، وتفشي الأمراض على حد سواء، حيث تشير التقديرات إلى أن ٧٥٪ من الأمراض المعدية الجديدة حيوانية المنشأ، مما يعني أنها تنتقل من الحيوانات إلى البشر.

ويعتقد الخبراء أن “هذه الأمراض قد ترتبط بزيادة الاتصال البشري بالحيوان، حيث يتعدى الناس على موائل الحيوانات، كما أن إزالة الغابات والحرائق المتعلقة بها مسؤولة أيضًا عن فقدان الموائل، فهي تساهم في تغير المناخ أو تسببها، مما يخلق حلقة تغذية مرتدة، فوفقا لمنظمة تحالف الصحة البيئية ترتبط إزالة الغابات بنسبة ٣١٪ من تفشي الأمراض مثل فيروسات الإيبولا والزيكا والنيباه”.

ويمكن أن “يسبب الاحتباس الحراري طفرات فيروسية تقاوم دفاعاتنا لمكافحة المرض، وإلى فتح الأمراض المعدية الجديدة مع تحور في مسبباتها وتطورها للتكيف مع درجات الحرارة الأكثر دفئًا في معظم أنحاء العالم”، تبعا للبنك.

وتثير دراسة نشرتها جامعة جونز هوبكنز في كانون الثاني (يناير) ٢٠٢٠، مخاوف من أن “تغير المناخ سوف يتسبب في ظهور أمراض جديدة تتحمل الحرارة، والتي تعرض للخطر أحد دفاعاتنا الطبيعية الرئيسية في معالجة المناخ والأمراض المعدية في وقت واحد”.

وتشير الأدلة العلمية إلى “حاجة التنبؤ الدقيق، ومراقبة تغير المناخ وتأثيره على الأمراض المعدية، ويجب أن يقترن هذا الجهد بنظم وتقنيات مراقبة محسنة لاكتشاف الأمراض البشرية والحيوانية، لتوفير معلومات مبكرة عن الميكروبات المسببة للأمراض الجديدة، وستكون هناك حاجة إلى مزيد من التعاون عبر البلدان لتحديد استجابة الصحة العامة للأوبئة”.

ومثل الأمراض المعدية، “لا تعرف انبعاثات غازات الاحتباس الحراري حدودًا، والتعاون العالمي مطلوب لمعالجة كليهما، وإن مكافحة تغير المناخ كسبب جذري لانتقال الأمراض يمكن أن تخفف في نفس الوقت من مخاطر فقدان التنوع البيولوجي والأوبئة”، بحد رأي البنك.

و”ستتاح للعالم فرصة للتعافي من الجائحة لتقوية الصلة بين برنامجي الصحة والمناخ، كما يمكن للبلدان إعطاء الأولوية للاستثمارات التي تساعد على تلبية التزاماتها المناخية الشاملة، مع معالجة التأثيرات المناخية والبيئية على الصحة”، وفق ما جاء في التقرير.

لكن، ومن وجهة نظر البنك فإن “مكافحة المخاطر والأمراض الصحية العالمية، بما في ذلك الامراض ذات الإمكانية الوبائية، تتعلق بشكل أساسي بمكافحة تغير المناخ.، ونحن بحاجة إلى التعامل مع صحة البشر والحيوانات، والاقتصاد والكوكب كجسم واحد”.

farah.alatiat@alghad.jo