تقرير: الأردن يحقق 50 % من هدف الوصول للصرف الصحي للألفية

إيمان الفارس

عمان– من بين 10 دول عربية حقق الأردن معدل 50 % من هدف الوصول للصرف الصحي للألفية مقابل ما لا يتجاوز 38 % لباقي الدول، وفق تقرير الوضع المائي في المنطقة العربية الصادر مؤخرا.

وفي التفاصيل ركز التقرير الثالث الصادر مؤخرا عن المجلس العربي للمياه بالتعاون مع مركز البيئة والتنمية للإقليم العربي وأوروبا “سيداري” والشراكة المائية المصرية، في تقييمه للوضع المائي في 22 دول عربية، على معدل استخدامات المياه المنزلية، والصناعية، وموارد المياه غير التقليدية في تلك الدول، مقدرا متوسط سحب الفرد للمياه المنزلية في المنطقة العربية بـ83 سم3 في العام.

ونوّهت مصادر وزارة المياه والري إلى أن تقرير الوضع المائي في المنطقة العربية، الذي اطلعت “الغد” على نسخة منه، يغطي الفترة الماضية ولغاية العام 2015، فيما تم التوافق بين الدول العربية التي أوردها التقرير بالدراسة أن يجري العمل على تحديثه واستكمال عناصره ومستجداته لغاية العام 2020.

وأضاف التقرير، أن متوسط تغطية الصرف الصحي في المنطقة العربية وصل إلى ما نسبته 79 %، موضحا أن نسبة الناتج المحلي الإجمالي الموجه للصرف الصحي والنظافة في الأردن وصلت إلى 10.9 %.

وانتقد التقرير ذاته، عدم تقديم كافة الدول العربية التي تناولها بالدراسة؛ التقارير الكافية حول مؤشر تغطيتها لمياه الشرب المدارة بأمان، والتي تعد أحد أهم أهداف التنمية المستدامة خاصة الهدف السادس منها، رغم التوصل لحدود تقريبية بمعدل 82 %، مستهجنا في بنده حول المياه والعلاقات الدولية شيوع “مشاكل” تتعلق بانعدام التنسيق الفعّال والرصد بجميع الأنهار المشتركة بين الدول العربية تقريبا.

وقال، إن تدفق الأنهار للمنطقة العربية يختلف باختلاف الدول المشاطئة، مضيفا أن كل نهر تتقاسمه 3 – 11 دولة، مشيرا الى تأثير طبقات المياه الجوفية على المنطقة العربية، والتي تشمل طبقة المياه الجوفية النوبية الصخرية (لكل من تشاد ومصر وليبيا والسودان)، ونظام طبقات المياه الجوفية في الصحراء الغربية في كل من الجزائر، ليبيا، وتونس، وطبقة مياه الديسي الجوفية في الأردن والسعودية.

وبلغ معدل اتفاقيات الموارد المائية العابرة للحدود في المنطقة العربية 3 اتفاقيات، وفق التقرير الذي بين أن عدد تلك الاتفاقيات في الأردن 7، وتجاوزتها سورية، اتفاقية واحدة في كل من تونس، السعودية، وجيبوتي، وتعنى هذه الاتفاقيات بالأطراف الثنائية أو متعددة الأطراف أو مذكرات التفاهم وآليات التعاون في مجال المياه المشتركة.

وعرّف التقرير نسبة الاعتماد على المياه عبر الحدود، بأنها النسبة المئوية للكميات السنوية المستخرجة من المياه العابرة للحدود، لافتا الى أن مجموعة مؤشرات المعرفة التي تم أخذها في الاعتبار، تشمل عدة قضايا مثل المياه المتاحة، واستخدامات المياه، وتغير استخدامات الأراضي، والسكان والطاقة، والصحة، والمناخ، والاقتصاد، والسياسة الخارجية.

وشمل التقرير، الذي تم إطلاقه عقب إقراره في الجمعية العمومية للمجلس العربي للمياه، تقييم الوضع المائي في 22 دولة عربية، من خلال عدة مؤشرات، من ضمنها الاحتياجات المائية، الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية، ومؤشرات متابعة الإنجاز في أهداف التنمية المستدامة وأجندة العام 2030، خاصة الهدف السادس.

ومن ضمن العناصر المستهدفة، خدمات المياه والصرف الصحي المناسب للجميع، ما يساهم في وضع السياسات وصناعة القرار وفي إعداد المشروعات الاستثمارية المهمة والسياسات الجديدة اللازمة لتطوير قطاع المياه.