تقرير: الجفاف يلحق ضررا بنحو 44 مليون شخص في 30 عاما

فرح عطيات

عمان – كشف التقرير العربي للتنمية المستدامة عن “تجاوز قيمة الأضرار الاقتصادية للكوارث في كافة دول المنطقة العربية ومن بينها الأردن 19.7 مليار دولار بين عامي 1990 و2019”.

وأظهر التقرير، عن هيئات الأمم المتحدة العاملة في المنطقة وعلى رأسها اللجنة الاجتماعية والاقتصادية لغربي آسيا (الاسكوا) اليوم، أن “الجفاف ألحق أضرارًا بأكثر من 44 مليون شخص في المنطقة في الفترة نفسها، في وقت أنها لن تتمكن من تحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030”.

كما تشير التقديرات، في نسخة التقرير الثانية، إلى أنّ “تغيّر المناخ سيحدّ من توفّر المياه، ويغيّر من أنماط الإنتاج الزراعي، وسيهدّد إنتاج الثروة الحيوانية، ويؤثر سلبًا على الغابات والأراضي الرطبة، ويقلّص فرص العمل في الزراعة، ويزيد من موجات الحر”.

ويوضح أن “العوائق الرئيسـية أمام ضمان توافر المياه وخدمات الصرف الصحي للجميع وإدارتها إدارة مسـتدامة في المنطقة العربية، تداخل الموارد المائية عبر الحدود، فضلا عن ندرتها، وتغير المناخ، والتوسع العمراني، والنزاعات والصراعات”.

ومن أجل تسريع هذا الهدف السادس على الدول “أن تعمل على زيادة الاستثمار والتمويل، لإعادة البنية التحتية للمياه والصرف الصحي، وتعزيز الإدارة الفعالة والشاملة لهذا القطاع، واعتماد وتفعيل نهج الترابط بين بين أمن المياه والطاقة الغذاء”.

وتحثّ الأمم المتحدة، في التقرير الذي ارسل لـ”الغد” نسخة منه، الدول “على إنهاء الصراعات وتعزيز هياكل الحكم للمساعدة في بناء مجتمعات عادلة وسلميّة، وتدعو إلى الالتزام بحقوق الإنسان وتوسيع الفضاء المدني”.

وقبل تفاقم الوضع بسبب فيروس كورونا، كانت النزاعات في المنطقة العربية قد أدّت إلى” زيادة في معدلات الفقر المدقع مقارنةً بعام 2010، وأدّى اعتمادها على وارادات الأغذية إلى عدم قدرتها على توفير الغذاء بشكل كافٍ وعادل في بعض الأماكن، ما جعلها عرضة للتأثّر بتقلّبات التجارة العالمية”.

وتسجّل المنطقة العربية أيضًا أحد أعلى مستويات فوارق الدخل في العالم، بحسب نتائج التقرير التي تشير الى أنه “لا تقتصر اللامساواة على هذا الجانب فقط، بل تسجّل المنطقة أدنى نسبة مشاركة اقتصادية للمرأة في العالم، ومستويات عالية لعدم المساواة بين الجنسين، وللبطالة، لا سيما بين النساء والشباب”.

هذا وتؤدّي الأزمات وحالات عدم الاستقرار والنزوح إلى زيادة تعرّض النساء والفتيات لكافة أشكال العنف.

وبناءً على التقرير، تشكل الرعاية الصحية أحد أبرز الملفات الملحّة، إلى جانب ملف التعليم الذي تعاني المنطقة من سوء نوعيته، والتفاوت الشديد في إمكانية الحصول عليه داخل البلدان وفي ما بينها، فضلًا عن أنّ الإنفاق على البحوث والتطوير يقلّ عن المتوسط العالمي بنحو 60%.

على صعيد آخر، يظهر التقرير عددًا من القضايا العابرة للحدود التي تتطلب نُهُجًا إقليمية، لا سيما الصراعات وتداعياتها والتجارة وتغيّر المناخ، وندرة المياه والبنى التحتية.

كما أن ملفات الاتصالات والهجرة، والقضايا المتعلقة بالتنوع البيولوجي وحماية النظم الإيكولوجية البحرية، جميعها يتطلب استجابة منسّقة على مستوى المنطقة.

وتشدّد نتائج التقرير كذلك على أنّ “هناك عوائق هيكلية ومتجذرة تمنع التحوّل نحو التنمية المستدامة الشاملة للجميع في المنطقة، وعلى أنّها في أغلب الأحيان مترابطة وذات طبيعة متفاعلة ومتداخلة.”

وتواجه التنمية المستدامة في المنطقة العربية عوائق هيكلية تكاد تكون نفسها بين البلدان الـ٢٢، والتي من بينها الأردن، على الرغم من اختلاف مستويات الدخل، والموارد الطبيعية، والملامح السكانية.

ووفق نتائج التقرير، “يتطلب التحوّل الجذري في المنطقة تذليل هذه العوائق لإطلاق الطاقات الكامنة في الأفراد، وتحويل الالتزام بخطة التنمية المستدامة لعام 2030 إلى واقع.

ويظهر التحليل، من الناحية الكمية، أن “المنطقة متأخرة في العديد من الأهداف الحاسمة، وبشكل أخص تلك المعنية بالمساواة بين الجنسين، وفقر الدخل، وتغطية الرعاية الصحية، والحماية الاجتماعية، والسالم والأمن، والإدارة المستدامة للموارد الطبيعية، والاستهلاك والانتاج، وتغير المناخ.

وتلفت نتائج التقرير الى أن ” المنطقة تحتاج إلى إصلاح عاجل على مستوى السياسات لمعالجة قضايا، منها عدم المساواة بين القطاعات، والتدهور البيئي، وبطالة الشباب.

ويجب أن تعزز دول المنطقة من عملية وضع السياسات المتكاملة فمن التخطيط الى التنفيذ والمتابعة والمراجعة، معظم بلدان المنطقة لا تعتمد نهجا متكاملا يجمع بين الابعاد المختلفة للتنمية المستدامة.

ففي حين أن احتياجات التمويل هائلة، خاصة في البلدان الأقل نموا وغير المنتجة للنفط، والمثقلة بالديون، لا تزال خيارات السياسات تشكل عائقا أمام تحقيق أهداف التنمية المستدامة في العديد منها.

ويؤكد التقرير على “ضرورة أن يتحول هيكل الاقتصادات العربية نحو الاستدامة والإنتاجية فالأنماط الحالية تعوق التقدم، ليس فقط بشأن تغير المناخ، والاستدامة البيئية، ولكن أيضا في مجالات مثل الحد من الفقر وتأمين فرص العمل والسياسات المالية العامة والتجارة، والأمن الغذائي.

وعلى الدول أن تفي المنطقة كذلك بالالتزام الكامل بحقوق الإنسان العالمية في جميع مستويات الحكومة والمجتمع، تبعا لما ورد فيه.

farah.alatiat@alghad.jo