تقرير: الحلول القائمة على الطبيعة تساعد في تحقيق 37 % من أهداف خفض الانبعاثات

فرح عطيات

عمان- أظهر تقرير دولي أن “الاستخدام المستدام للأراضي يعاني من نقص الموارد فمن بين ٥٧٩ مليار دولار تم استثمارها عالميًا سنويًا في تمويل المناخ خلال عامي ٢٠١٧-٢٠١٨، خصص ٣.٦٪ فقط للزراعة والغابات”.

وجاء في التقرير، الصادر عن البنك الدولي اليوم، أن “هناك إجماع واسع النطاق على أن الحلول القائمة على الطبيعة، بما في ذلك الغابات والزراعة المستدامة، يمكن أن تساعدنا في تحقيق ٣٧٪ من أهداف خفض الانبعاثات في اتفاقية باريس”.

وأشار البنك، في تقرير الذي حصلت “الغد” على نسخة منه، الى أن “قطاعات الزراعة والغابات وغيرها من استخدامات الأراضي مسؤولة عن حوالي ربع ٢٣٪ من انبعاثات الغازات الدفيئة العالمية”.

وكشف عن “تضاؤل حجم التمويل المناخي في قطاع التنمية بسبب استثمارات وإنفاق القطاع الخاص في الغابات والزراعة”.

ولتحقيق أقصى قدر من التأثير، أكد البنك، في تقرير الصادر باللغة الإنجليزية، أن “قطاع التنمية يحتاج إلى التركيز على استخدام موارده، لتشجيع القطاع الخاص على العمل بطريقة تراعي الناس، والأرباح والكوكب، وبالتالي تعزيز الآثار الإيجابية لتمويله”.

و”يمكن أن يؤدي استخدام الأموال العامة لدعم مبادرات الاستخدام المستدام للأراضي إلى فتح فرص استثمارية جديدة والابتكار، وزيادة التدفقات الجديدة من التمويل من القطاع الخاص”، كما ورد في التقرير.

وبرأي البنك “إذا كان بإمكان القطاع العام، من الحكومات المحلية إلى المؤسسات المالية متعددة الأطراف، والقطاع الخاص، من صغار المزارعين إلى شركات التأمين الكبيرة والشركات متعددة الجنسيات، العمل معًا لجعل الاستخدام المستدام للأراضي أكثر ربحية من الممارسات التجارية المعتادة، سنكون في وضع أفضل لتحقيق تخفيضات الانبعاثات التي نحتاجها لتحقيق الأهداف المناخية الدولية.”

“كما ونحتاج الى المزيد من الشركات والصناعات في قطاعات مثل الأخشاب والكاكاو والبن والمطاط والنخيل التي تتبنى صفر إزالة الغابات والمزيد من المصادر والمعايير الصديقة للبيئة، ولكن التحدي يكمن في كيفية تحويل التزامات القطاع الخاص تلك إلى إجراءات” بحسب نتائج التقرير ذاته.

وأكد البنك على أن” القطاع العام يلعب دوراً حاسماً في خلق بيئات تمكينية تسهل تنفيذ هذه الالتزامات، حيث يمكنه وبدعم من تمويل مناخ التنمية، معالجة المخاطر الإدارية والتنظيمية والمالية، التي تمنع أو تؤخر القطاع الخاص من دمج التفكير البيئي في إدارة سلسلة التوريد”.

“إن استخدام تمويل التنمية لمعالجة هذه القضايا سيدعم الفاعلين في الصناعة في تنفيذ التزاماتهم وتوسيع ممارساتهم “الأكثر مراعاة للبيئة”، تبعا للبنك.

وفقاً للنتائج الرئيسية لتقرير تقييم تجريه منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) لكل خمس سنوات، فإن إزالة الغابات ما تزال مستمرة على الصعيد العالمي، وإن كان بمعدل أبطأ، إذ يتم تحويل ١٠ ملايين هكتار سنوياً إلى استخدامات أخرى منذ عام ٢٠١٥، بانخفاض من ١٢ مليون هكتار سنوياً في السنوات الخمس التي سبقت ذلك.

وقد صدرت النتائج الرئيسية للتقييم العالمي لحالة الموارد الحرجية ٢٠٢٠ أول من أمس، إلى جانب تقرير تفاعلي بعنوان “منظور جديد: التقييم العالمي لحالة الموارد الحرجية ٢٠٢٠”.

وبحسب التقرير، تمتد الغابات اليوم على مساحة تبلغ ٤.٠٦ مليار هكتار، أي ما يعادل ٠.٥٢ هكتار لكل شخص على سطح الأرض. وانخفض صافي مساحة الغابات في العالم بمقدار ٤.٧ مليون هكتار سنوياً منذ عام ٢٠١٠، وذلك يشمل توسعات الغابات.

وتغطي الغابات ما يقرب من ثلث مساحة اليابسة في العالم، وتوفر مجموعة كبيرة من المواد والخدمات، والراحة المستمدة من الجمال، وتدعم ملايين سبل العيش.

ومن أبرز الجوانب الإيجابية التي استخلصها التقييم الجديد هو ازدياد مساحة الغابات في المناطق المحمية على مستوى العالم بمقدار ١٩١ مليون هكتار منذ عام ١٩٩٠، وتقع الآن ١٨ في المائة من غابات العالم داخل المناطق المحمية، وتعد أمريكا الجنوبية موطناً لأكبر نسبة من هذه الغابات.

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