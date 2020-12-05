تقرير: الكويت سوق رائد للتمويل الإسلامي

الكويت- نشرت مجلة “إسلاميك فاينانس نيوز” ومقرها كوالالمبور تقريرا أبرز الكويت كدولة رائدة في مجال المالية الإسلامية وتحديداً في قطاعي التمويل الإسلامي والتكافل، مستعرضاً التكامل السلس للمنتجات المصرفية والاستثمارية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.

وأشارت المجلة في المنشور الخاص الصادر مع عددها الـ43، إلى أن الكويت هي سوق مهم للتمويل الإسلامي وتستعد لأن تكون لديها صناعة تمويل شرعية متنامية مع التطورات الأخيرة في سوق المالية الإسلامية، مفيدة بأن الكويت تعد خامس دولة رائدة في تطوير الاقتصاد الإسلامي العالمي وفقاً لتقرير مجلس صناعة الخدمات المالية الإسلامية للعام 2019.

وأبرزت التقدم الذي تم إحرازه في العام الماضي بالكويت والذي مهد الطريق لنموها كدولة رائدة في صناعة التمويل الإسلامي، بما في ذلك أحدث التطورات في تعديل قانون الدين العام؛ حيث أشارت المجلة إلى أنه في حال تم إقراره فمن المحتمل أن يكون ذلك إشارة إلى إصدار أول صكوك سيادية في البلاد.

وتطرقت إلى الدعم القوي الذي تلقته صناعة المالية والمصرفية الإسلامية من قبل هيئة أسواق المال وبنك الكويت المركزي فيما يتعلق بالبنية التحتية القانونية لتسهيل الأنشطة المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.

ولفتت إلى أن هيئة أسواق المال أصدرت في العام 2015 لوائح تنظيمية لإصدار الصكوك والتي أوضحت هيكلة وحوكمة الإصدارات، مضيفة أنه في العام 2019 أصدر بنك الكويت المركزي لوائح رقابة شرعية شاملة، كما تم الإعلان عن خطط لإطلاق شهادة المدققين الشرعيين.

وذكرت أنه في شباط (فبراير) الماضي، صوت مجلس الأمة الكويتي بالإجماع لصالح إنشاء هيئة رقابة شرعية من قبل بنك الكويت المركزي لتنظيم قطاعي المصارف الإسلامية والتمويل الاسلامي في البلاد.

وأشارت المجلة إلى أن صناعة إدارة الأصول الإسلامية في الكويت تتميز بالحيوية؛ حيث يوجد في سجل بنك الكويت المركزي ما لا يقل عن 12 صندوقاً متوافقاً مع أحكام الشريعة الإسلامية من بين أكثر من 50 صندوقاً في الكويت.

وتطرقت إلى سوق الصكوك الإسلامية الكويتي والذي شهد نشاطاً كبيراً خلال العام الماضي، لا سيما من جانب بنك الكويت الدولي وبنك وربة وبنك بوبيان وبيت التمويل الكويتي وشركة “إيكويت” للبتروكيماويات ومجموعة “جي إف إتش” المالية.

وأفادت بأن قطاع التكافل الذي يخضع لرقابة وزارة التجارة والصناعة بموجب قانون التأمين، مبينة أنه في العام 2017 استحوذ قطاع التكافل في الكويت على 22.1 في المائة من إجمالي أقساط قطاع التأمين.

ولفتت المجلة إلى أن هناك خمسة بنوك إسلامية في الكويت وهي بنك الكويت الدولي وبيت التمويل الكويتي وبنك بوبيان وبنك وربة والبنك الأهلي المتحد، إضافة إلى فروع لمصارف إسلامية خليجية كمصرف الراجحي السعودي.

كما أسردت تقريراً خاصاً ببنك وربة الذي يعد أول مؤسسة مالية كويتية تصدر صكوكاً مقومة بالدينار، مفيدة بأن البنك أصدر في 17 حزيران (يونيو) 2020 تسهيلات أولية غير مضمونة بقيمة 150 مليون دينار كويتي (486.03 مليون دولار أميركي).

كما قامت المجلة بتغطية شاملة للمنتدى الافتراضي الخاص بالكويت والذي نظمته خلال يومي 19 و20 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي بعنوان “الكويت على الهواء مباشرة”؛ حيث استعرضت المجلة مناقشات خبراء محليين ودوليين في المصارف الإسلامية.

وناقش المنتدى فرص ازدهار التمويل الإسلامي في الكويت مع التغيير الواقع في العالم وكيفية استجابة صناعة الصيرفة الإسلامية والتمويل والاستثمار لهذه التغييرات ومدى إمكانية التمويل الإسلامي في الكويت استغلال الفرص المتاحة.

يذكر أن “إسلاميك فاينانس نيوز” هي مجلة نصف شهرية تصدرها مؤسسة “ريد موني” ومقرها كوالالمبور وهي مؤسسة تعنى بتصميم وتنظيم واستضافة المؤتمرات والمنتديات والعروض الترويجية في صناعة المالية الإسلامية على المستوى العالمي والإقليمي.

ويعد منتدى “إسلاميك فاينانس نيوز-آسيا” أكبر حدث سنوي للمؤسسة منذ العام 2006، فيما تنظم المؤسسة أيضاً منتديات خاصة لدول مثل الكويت ومصر وإندونيسيا وإيران ولوكسمبورغ وماليزيا وقطر والسعودية وسريلانكا وتركيا والإمارات والمملكة المتحدة.-(وكالات)