تقرير: المياه الرمادية ملاذ الدول الفقيرة مائيا

إيمان الفارس

عمان – في وقت تتعالى دعوات دولية لإعادة تدوير المياه، أكدت وزارة المياه والري أهمية إعادة استخدام موارد المياه البديلة، كالمياه الرمادية والسوداء في الأردن الذي يصنف ثاني أفقر دولة بالمياه عالميا، لدورها في خفض الطلب على موارد المياه العذبة المحدودة.

ودعا التقرير الذي نشره الموقع الدولي “Bloomberg” مؤخرا، وحصلت “الغد” على نسخة منه، السكان في مختلف دول العالم، الى استخدام المياه عدة مرات، مشيرا الى إمكانية اتباع نهج متعدد الاستخدامات، لاسيما وأن مختلف الاستخدامات، مستلزمات الحدائق والبستنة أو الري ودورات المياه، لا تتطلب مياها صالحة للشرب.

ولفت التقرير المعنون “كيف نبني مدينة ذكية بالمياه؟”، الى إمكانية تلبية العديد من الاحتياجات بالمياه الرمادية، أو المياه المعاد تدويرها والخالية من النفايات، موضحا أنه يمكن إعادة استخدام ما يصل إلى

75 % من المياه المنزلية.

وقال التقرير، إنه وسط ظروف تزايد شيوع نقص المياه والجفاف، ستحتاج المدن إلى الاستثمار في البنية التحتية وإيجاد طرق لإعادة تدوير إمداداتها.

في حين أفاد تقرير حديث للأمم المتحدة حول الجفاف، أن تغير المناخ يزيد من تواتر وشدة ومدة الجفاف، ما يساهم في انعدام الأمن الغذائي والفقر وعدم المساواة، مؤكدا أن “الجفاف كان المحفز المادي الوحيد الأطول أجلاً للتغيير السياسي خلال 5000 عام من التاريخ البشري المسجل”، ما يدعو لاتخاذ إجراءات عاجلة وتحول في الحوكمة لإدارة مخاطر الجفاف الحديثة بشكل أكثر فعالية.

وسيزداد الطلب على المياه مع استمرار نمو المدن، منعكسا على القطاعات السكنية والصناعية والبيئية، لافتا لضرورة توحيد استراتيجياتها في مخطط لمدن الغد الذكية للمياه.

أردنيا، تعاني مناطق المحافظات الشمالية من ندرة الموارد المائية واستنزافها والنمو السكاني المتسارع خلال السنوات الخمس الماضية بسبب الأزمة السورية.

وتتمثل التحديات التي يواجهها الأردن حاليا، في اتساع الفجوة بين المتاح من المياه والطلب عليها، إثر النمو السكاني المرتفع نسبيا والمقدر بنحو 2.8 % سنويا، ومحدودية موارد المياه المتجددة، وعدم حصول الأردن على حصته من المياه المشتركة، بالإضافة لتنامي الطلب بشكل غير متوقع نتيجة أزمة اللجوء السوري.

كما يعاني قطاع المياه الأردني من تحديات تتعلق بالوضع الإقليمي المضطرب والعجز المالي، والجفاف والتغير المناخي، فضلا عن فاقد المياه بشقيه الفني والإداري، والذي يصل إلى نحو 52 %.