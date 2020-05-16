تقرير: تحسين الوصول إلى المياه يخفض الأمراض بنسبة %9

إيمان الفارس

عمان- كشف تقرير دولي متخصص بمجال المياه، عن انعكاس تحسين فرص الوصول للمياه والصرف الصحي وأنظمة النظافة بخفض العبء الإجمالي للأمراض العالمية بنسبة 9 %، وتقليل عدد الوفيات بسبب الأمراض بما تتجاوز نسبته 6 %.

وحذر التقرير الذي نشره المنتدى الاقتصادي العالمي نقلا عن مجلة FP INSIDER ACCESS منذ يومين، وحصلت “الغد” على نسخة منه، من عدم مساواة الأشخاص في الحصول على المياه، معتبرا أن ذلك سيدعم مسار الوباء في جميع أنحاء العالم.

وأكد التقرير الذي حمل عنوان “الجائحة تكشف عن أزمة مياه عالمية”، أولوية العمل على مساواة الناس في العالم أجمع للحصول على المياه، في إشارة لدورها الرئيسي في إعادة الإعمار الاقتصادي بعد فيروس كورونا.

وانتقد التقرير عدم إمكانية تحقيق ذلك، وسط افتقار أكثر من 840 مليون شخص حول العالم حاليا إلى الإمدادات الأساسية، مبينا أنه في المنطقة العربية وحدها مثلا، يوجد ما يتجاوز 74 مليون شخص معرض لخطر أكبر للإصابة بكوفيد – 19، لأنهم يفتقرون إلى المرافق اللازمة لغسل أيديهم بشكل صحيح.

وفيما تم تصنيف أزمات المياه على أنها أخطر من الأمراض المعدية وأزمات الغذاء، بحسب أحدث تقرير حول المخاطر العالمية والصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي للعام الحالي، رجح التقرير الجديد أن يواجه العالم هذه الأزمات الثلاث.

ودعا التقرير ذاته لضرورة أن تصل المياه النظيفة إلى أكبر عدد ممكن من الناس في المدى القريب، لتمكينهم من اتخاذ الاحتياطات الأساسية اللازمة للحد من خطر الإصابة بفيروس كورونا، محذرا من مخاطر عدم كفاية المياه للغسيل إلى تفاقم الفيروس المستجد في الدول الأكثر فقرا.

واقترح التقرير أن تقوم التقنيات الجديدة والناشئة على المدى الطويل، بما في ذلك الأقمار الصناعية والطائرات بدون طيار، برصد موارد المياه بشكل أسرع وأكثر دقة، ما يسمح للعلماء بتحديد المخاطر المتعلقة بالمياه في الأفق بشكل أكبر مسبقا، وإعداد الناس للصدمات المستقبلية.

وضرب مثلا على استخدام إحدى المبادرات الجديدة كتكنولوجيا الاستشعار عن بعد، لجمع البيانات، بهدف تزويد الحكومات والوكالات الإقليمية بالمعلومات اللازمة لاتخاذ قرارات مبكرة بشأن إدارة المياه وإعادة تخصيص الموارد عند الضرورة. واعتبر التقرير أن ذلك يشكل أداة حاسمة في فهم أفضل للمفاضلات والتعقيدات في تخصيص المياه بين الاستخدامات المنزلية والزراعية والصناعية، وكذلك حماية مستقبل التدفقات البيئية في أحواض الأنهار التي تقع تحت ضغط كبير.