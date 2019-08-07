تقرير دولي يحذر: الأردن على موعد مع جفاف وأزمة مياه خطيرة

واشنطن- يعاني نحو ربع سكان العالم في 17 دولة من أزمة مائية خطرة قريبة من “اليوم صفر” عندما تنضب المياه في الصنابير، على ما جاء في تقرير جديد.

وتقيس الخريطة التي وضعها معهد “وورلد ريسورسز” مخاطر وقوع أزمة مياه وجفاف وفيضانات أنهر.

وقال المعهد إن “الزراعة والصناعة والبلديات تستوعب 80 % من المياه السطحية الجوفية خلال سنة متوسطة” في الدول ال17 المعنية والواقعة خصوصا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وهذه الدول هي قطر ولبنان وإيران والأردن وليبيا والكويت والمملكة العربية السعودية وإسرائيل وإريتريا والامارات العربية المتحدة وسان مارينو والبحرين وباكستان وتركمانستان وسلطنة عمان وبوتسوانا والهند ثاني أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان.

وقال أندرو ستير رئيس المعهد “نقص المياه هو أكبر أزمة ولا يتحدث عنها أي شخص. عواقبها تأخذ شكل انعدام الأمن الغذائي ونزاعات وهجرة وعد استقرار مالي”.

وأوضح المعهد “عندما ينافس الطلب العرض قد تترتب عواقب وخيمة عن موجات الجفاف حتى تلك الصغيرة التي يرجح أن تزيد بسبب التغيير المناخي”، مثل أزمة المياه الأخيرة في كيب تاون وساو باولو وتشيناي. (أ ف ب)