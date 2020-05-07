تقرير دولي يدعو لتجنيد ملف المياه في معركة “كورونا”

إيمان الفارس

عمان – في خضم استمرارية معركة مكافحة كوفيد- 19، طرح تقرير دولي متخصص في مجال المياه، صفقة “زرقاء” جديدة، تلفت نظر العالم لضرورة التركيز القوي على المياه في جهود خطط الانعاش العالمية في أعقاب الجائحة.

واعتبر التقرير، الذي صدر أول من أمس عن معهد ستوكهولم الدولي للمياه (SIWI)، وحصلت “الغد” على نسخة منه، أن العالم بحاجة جدية لإبرام تلك الصفقة، مستعرضا ست طرق يمكنه أن يقوم من خلالها باستخدام المياه لإعادة بناء المجتمعات بشكل أفضل، والمساهمة بالحد من ارتفاع الجوع والفقر والبطالة التي بدأت تتفشى أعراضها.

وأشار التقرير، الذي جاء بعنوان “المياه وكوفيد – 19″، لدور المياه بمساعدة العالم على التوحد حول أجندة مشتركة، كصفقة زرقاء جديدة، كون قضايا المياه تميل لأن تكون أقل استقطابا من تغير المناخ.

ودعا التقرير الى ضرورة لفت انتباه الحكومات لدور المياه، باعتباره خيطا مشتركا لربط مختلف أهداف التنمية المستدمة وخلق مرونة على المدى الطويل، وصولا لمرحلة التعافي من الأزمة.

وأكد التقرير أهمية اتخاذ الحكومات إجراءات لتخفيف الآثار الفورية الناجمة عن الجائحة، وإعادة تصميم الأنظمة الاقتصادية والمجتمعية، في خطوة نحو الاستعداد بشكل أفضل للصدمات والمخاطر المستقبلية.

وقال التقرير إنه آن الأوان لإجراء التحول اللازم لتصبح المجتمعات أكثر استدامة، موصيا بحلول تمثلت في العمل على منح الأولوية للمياه والصرف الصحي للجميع، وحماية حقوق الإنسان والفئات الضعيفة، وتعزيز حماية الموارد المائية، وإعادة البناء بشكل أفضل، ومحاربة الجوع العالمي، والتعاون مع الجيران (والمقصود الدول المجاورة).