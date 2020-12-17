تقرير ديوان المحاسبة: بلدية اربد تصدر رخص أبنية مخالفة للتشريعات

احمد التميمي

اربد – كشف تقرير ديوان المحاسبة بقيام بلدية اربد الكبرة بإصدار رخص ابنية للفترة ما بين 2016 – 2018 تتضمن عددا من المخالفات بالرغم من اعادتها من مندوب ديوان المحاسبة الى البلدية لتصويب المخالفات الموجودة فيها بموجب لوائح تدقيق مسبق لمخالفتها للتشريعات.

وحسب التقرير انه تم ترخيص مساحات البناء بموجب (مخططات كروكي) خلافا لأحكام المادة 11 من قانون البناء الوطني رقم 7 لسنة 1993 وتعديلاته وخلافا لأحكام المادة 14 من نظام الابنية والتنظيم للمدن والقرى رقم 136 لسنة 206 وتعديلاته.

واشار التقرير الى زيادة عدد طوابق البناء عن العدد المسموح به خلافا لأحكام نظام الابنية وعدم توفر كامل المواقف المطلوبة

ولفت التقرير الى تغيير صفة الاستعمال بإقامة مخازن تجارية في مناطق تنظيمها سكني واقامة جزء من البناء في سعة الشارع مما يعد اعتداء على الطرق والشوارع.

وحسب التقرير الى ان هناك تجاوز على النسبة المئوية والحجمية والطابقية للبناء والمسموح بها ولم تقم اللجنة اللوائية في البلدية باحتساب رسوم التجاوز.

واشار التقرير الى انه تم احتساب رسوم الترخيص ورسوم التجاوز للأبنية القائمة بعد تاريخ 1 / 1 / 2017 واعفاء الابنية القائمة قبل اعمال التسوية من التجاوزات.

[email protected]