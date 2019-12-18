تقرير: زيادة عدد الملتحقات بالتعليم يقابله انخفاض بمشاركتهن الاقتصادية

ديمة محبوبة

عمان– يشير تقرير معهد مركز نيلسون للدراسات والأبحاث، إلى انخفاض مشاركة النساء في القوى العاملة بشكل كبير في الأردن، وتونس، وسلطنة عمان، بشكل يحرم هذه الدول من استثماراتها في التعليم.

ويذكر التقرير الذي أطلق في مقر حاضنة أعمال مؤسسة إنجاز مؤخرا، وبعنوان “عدم تماثل القوى العاملة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا”، أن عدد النساء الملتحقات بالتعليم العالي يزيد على عدد الرجال ويحصّلن درجات أعلى، ولكن معدل مشاركتهن في الناتج الاقتصادي ما يزال منخفضًا بشكل ملحوظ.

ويتحدث التقرير الذي تم إعلانه بحضور رئيسة المركز جين هرمن ومجموعة من سيدات الأعمال والرياديات وقادة المجتمع، عن تضارب النمو المتزايد لأعداد الشباب والشابات مع تباطؤ النمو والاستثمار، مما يجعل من المستحيل على الأسواق الإقليمية استيعاب فائض العمالة المؤهلة لدخول سوق العمل.

ويبين التقرير أن أهم الأسباب التي تحد من المشاركة النسائية في القوى العاملة، هي عدم وجود سياسات وأنظمة محفزة وداعمة لاحتياجات المرأة في بيئة العمل ولا سيما في القطاع الخاص، إضافة إلى نقص وسائل النقل العام المحسنة، وكذلك المعايير الاجتماعية التي تملي على المرأة قرار التوظيف، وما يعتبر مقبولًا في سوق العمل.

ويؤكد التقرير على عقبة كبيرة تواجه الشباب والشابات من خلال الاعتماد على التحصيل العلمي في المرحلة الثانوية لاختيار مسار التعليم العالي أي المرحلة الجامعية، الأمر الذي يصبح من خلاله مسار التدريب التقني والمهني وجهة للإخفاقات الأكاديمية، مع الإشارة إلى افتقار التعليم والتدريب المهني والتقني أيضًا إلى أطر التأهيل والمعايير القابلة للقياس.

ويتحدث التقرير أيضا، أن هناك مجموعة من الجهود لتشجيع ريادة الأعمال لمعالجة مشكلة انخفاض فرص العمل، ولكن ستحتاج المؤسسات المنشأة حديثًا إلى تمويل ودعم تقني ثابت ودائم لتنمو إلى شركة صغيرة أومتوسطة

وتؤكد الرئيس التنفيذي لمؤسسة إنجاز ديمة البيبي خلال حديثها على أهمية مثل هذه التقارير التي تتحدث عن كيفية تفعيل دور المرأة في سوق العمل ومناقشة التحديات مع الخبراء والمختصين وأصحاب القرار.

وتقول البيبي، إن حاضنة أعمال مؤسّسة إنجاز mySTARTUP تلبي جميع الخدمات والأدوات التي يحتاجها الرّياديّون الشباب والشابات من مختلف مناطق المملكة لتأسيس شركاتهم ومؤسساتهم الريادية.

وتبين البيبي أن الحاضنة تعمل ضمن شراكتها في مشروع دعم الفرص الاقتصادية للأردن المدعوم من الحكومة الكندية وشراكتها مع السفارة الهولندية على تعزيز الفكر الريادي لدى الشباب والشابات بمجال ريادة الأعمال والريادة المجتمعية، مضيفة أن الحاضنة تراعي احتياجات المرأة الرّياديّة من خلال توفيرها لبيئة عمل ملائمة لدعمها وتفعيل دورها في النمو الاقتصاديّ مما يساهم في خلق فرص عمل جديدة بسوق العمل.

ويعتبر التقرير تحدي القوى العاملة من بين أكثر التحديات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، التي تواجهها منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تعقيدا.

وتعمل إنجاز وبشكل دائم على احتضان الكثير من الأفكار الريادية والشركات الناشئة لتقدم الدعم والتأهيل الذي تحتاجه هذه الشركات لتكون لها مكانة في السوق وتقدر على السعي للخطوات الأولى.

فتقول ريتا عصفور، وهي صاحبة فكرة الشركة الناشئة مع شريكاتها TRIP، اختصار لجملة “travel right in place”، كانت ما تزال فكرة عندما كنا في الجامعة، وهي إقامة فعاليات ثقافية عالمية في الأردن وكأن الشخص قام بالتجول والترحال وهو ما يزال في مكانه فيستطيع أن يتعرف على الأكل العالمي ويتعرف على الملابس التراثية للبلد وكذلك موسيقاهم وهو في بلده.

ولأن إنجاز تهتم بكل فكرة إبداعية ومن خلال انتشارها بالحاضنات الموجودة في الجامعات ومن خلال تواصل أساتذة الجامعة المسؤولين عن ريتا استطاعت مع شريكتها أن يتواصل مع إنجاز وmystaratup ويقدموا إليهم الدعم كبعض التدريبات وكيفية إنشاء الشركات الناشئة، وهذه الفعاليات ستكون في العاصمة عمان في أغلب الوقت وكذلك بجولات محددة لباقي المناطق والمحافظات.

ويذكر تقرير معهد نيلسون، أنه بالبرغم من توفر العديد من الوظائف إلا أن هناك عدم تطابق في المهارات للمتقدمين بسبب العجز في المهارات الأساسية المنقولة من خلال نظام التعليم في الإدارة والعمل الجماعي والقيادة والاتصال والعرض الشفهي والكتابي.

ويقدم إنجاز، مشروعا آخرا باسم HECOpress لبيان بطوش وهو مشروعها أثناء التخرج من جامعتها إذ دخلت مسابقة تأسيس الشركات هي وما يقارب 250 مشروعا فاز منهم 60 مشروعا وهي من بينهم.

المشروع هو عبارة عن ملعقة يمكن استخامها في المنزل أو في الخارج وهي لقضاء متعة الفرد في شرب مشروبه الساخن المفضل بأي وقت وبلا مجهود، إذ بكبسة واحدة على الملعقة توضع داخل المشروب المراد تسخينه لمدة ثلاثة إلى أربعة دقائق، وهي تستخدم لمرة واحدة فقط.

وتؤكد بيان أنه من خلال تلك الكبسة يبدأ التفاعل الكيميائي الطارد للطاقة وهو السبب في تسخين الأشياء.

وتقول”صارلي سنة ببرنامج ال LEAB هو برنامج خاص بالرياديات والنساء من خلاله بحصلوا على الدعم والتدريب لتحسين الحياة والعمل على التحديات التي يمكن أن تشكل عائقا للاندماج بين النساء وسوق العمل والقوى الاقتصادية في الأردن ومناطق الشرق الأوسط. ومن خلال مشاركة رئيسة ويلسون الالتقاء بها والحديث عن مشارعينا وشركاتنا الناشئة ومدى اهتمامها بالفكرة بوجود نساء رياديات أخريات جميعها كانت محفزة ومشجعة وتمدنا بالثقة.