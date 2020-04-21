تقرير: ضمان استمرار تدفق المستلزمات الطبية أولوية في زمن الجائحة

إيمان الفارس

عمان – فيما تزايدت وتيرة القلق العالمي إزاء مواجهة عالم ما بعد جائحة كورونا، اتخذت منظمات أممية ودولية سياقات جديدة تدعو للتوازن بين تدابير الحماية الصحية وضمان استمرار سلاسل توريد المستلزمات الطبية.

وفي حين بدت تبعات أزمة “كورونا” الصحية والاقتصادية، تتكشف جليا في العالم أجمع، نادت منظمتا الصحة الدولية (WHO) والتجارة العالمية (WHO)، الحكومات لتنفيذ تدابير السياسة المرتبطة بتسهيل البحث والتطوير، وتعزيز نشرها السريع داخل الدول وعبر الحدود لضمان الوصول العادل إلى التقنيات الصحية، وذلك ضمن خطط الاستجابة لمحاربة هذا الوباء.

وحذرت المنظمتان، في تقرير مشترك صدر عنهما، أول من أمس، من مخاطر تأثير قرارات السياسة التجارية للحكومات بشكل كبير على كل من الحصول على المعدات واللوازم الطبية لمواقع الحاجة الماسة إليها، وتحفيز توريد المدخلات الحيوية لإنتاج الأدوية والتكنولوجيات الصحية لمكافحة الوباء.

وفي الوقت الذي يرتبط فيه أي إجراء يتم اتخاذه لتعزيز الصحة العامة بتقييد التجارة، أكد التقرير الدولي ضرورة أن يكون ذلك الإجراء، “مستهدفا ومتناسبا وشفافا ومؤقتا”، بما يتوافق والدعوات الأخيرة من قادة العالم.

وقال التقرير إن الحكومات تحتاج لتجنب التدابير التي يمكن أن تعطل سلاسل التوريد وتؤثر سلبا على أفقر الناس وأكثرهم ضعفا، لا سيما في الدول النامية وأقل الدول نموا، والتي تعتمد عادة على واردات الأدوية والمعدات الطبية.

ودعت المنظمتان، الحكومات لتنفيذ مبادرات الاستثمار الموجه، وضمان الوصول المفتوح إلى نتائج الاختبارات السريرية، وتقاسم حقوق الملكية الفكرية ذات الصلة، وزيادة القدرة التصنيعية، وأنظمة الشراء المفتوحة والشفافة، وإلغاء التعريفات على التقنيات الصحية ذات الصلة، وتدابير تيسير التجارة لخفض التكاليف والتأخير.

وأكد التقرير ضرورة المضي من خلال العمل العالمي والتضامن والتعاون الدولي والمنسق أكثر من أي وقت مضى لمعالجة الوضع الصحي الراهن والتعامل مع التحديات غير المسبوقة التي انعكست على صحة الناس وسبل عيشهم.

وأبدت المنظمتان قلقهما إزاء تسارع تفشي “كوفيد 19” ليصبح جائحة عالميا، ما تسبب بتأثير غير مسبوق وبعيد المدى على الصحة والرفاه الاجتماعي والاقتصادي للمجتمعات حول العالم.

واعتبر التقرير أن الحفاظ على التجارة في التقنيات الصحية بشكل مفتوح ومتوقع قدر الإمكان له أهمية حيوية، مشيرا لمساهمته بمساعدة الدول على الاستجابة لهذه الأزمة والتعافي منها، وبناء النظم الصحية التي ستعزز قدرا أكبر من المرونة في المستقبل.

وتعمل المنظمتان معا لدعم الجهود المبذولة لضمان التدفق الطبيعي عبر الحدود للإمدادات الطبية الحيوية والسلع والخدمات الأخرى، وحل الاضطرابات غير الضرورية في سلاسل التوريد العالمية، تعزيزا للوائح الصحة الدولية ( 2005) وقواعد منظمة التجارة العالمية.

وتسعى اللوائح الصحية الدولية للوقاية من انتشار الأمراض على الصعيد الدولي والحماية منه والسيطرة عليه وتوفير استجابة للصحة العامة بطرق تتناسب ومخاطر الصحة العامة، بهدف الحد من التدخل في حركة المرور والتجارة الدولية.