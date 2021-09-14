تقرير طفلة “البشير” لين.. إدانة 5 أطباء بالتقصير في تشخيص حالتها

محمود الطراونة

عمان- أدان تقرير لجنة تحقيق مستشفى البشير الحكومي الذي شكله وزير الصحة فراس الهواري 5 أطباء في المستشفى بالتقصير في تشخيص حالة الطفلة لين أوبو حطب، وذلك عندما أخطأ الأطباء في تشخيص حالتها عند مراجعتها لليوم الأول والثاني 2 / و 3 /9 /2021 ، عندما عادت الطفلة لمنزلها دون تقدير حالة الخطورة.

وقال مدير مستشفيات البشير الدكتور عبد المانع سليمات، إن تقرير اللجنة صدر وكان شفافا في تناول قضية الطفلة، فيما تنتظر إدارة المستشفى نتائج وتوصيات التقرير الثاني للجنة التحقيق المحايدة التي شكلها وزير الصحة من خبراء بالتعاون مع الجامعة الهاشمية، لبحث قضية الطفلة لين حيث سيصار إلى تسليم التقريرين معا إلى وزير الصحة وانتظار قراره.

وأضاف أنه “إذا كلفنا بالتصرف واتخاذ القرار، سيتم رفع ملف التحقيق للمدعي العام لإجراء المقتضى القانوني بهذا الخصوص.”