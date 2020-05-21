تقرير عالمي يتوقع تراجع الانفاق على تقنية المعلومات 8 % بسبب الكورونا

ابراهيم المبيضين

عمّان- توقعت دراسة عالمية حديثة لمؤسسة ” غارتنر ” البحثية أن يتراجع حجم الإنفاق العالمي على برامج وخدمات تقنية المعلومات والإتصالات خلال العام الحالي 2020 مع استمرار انتشار فيروس الكورونا المستجد واستمرار تبعاته وتأثيراته السلبية التي طالت العديد من القطاعات الاقتصادية في جميع ارجاء العالم، وتواصل الإجراءات الاحترازية المتخذة في مواجهة هذه الجائحة.

وقدرت الدراسة العالمية لمؤسسة ” غارتنر” – المتخصصة في استشارات ودراسات اسواق التقنية والاتصالات – ان يشهد الانفاق العالمي على تقنية المعلومات والاتصالات بنسب تصل إلى 8 % خلال العام الحالي وهي أول حالة انخفاض في هذا القطاع بعد ارتفاعات متتالية شهدها حجم الانفاق على خدمات وتقنيات واجهزة القطاع خلال السنوات الماضية.

وبحسب الدراسة غيرت الكورونا وما تبعها من تباطوء في نمو الاقتصاد العالمي والاغلاقات التي شهدتها الدول والحدود والقيود الموضوعة على الحركة التجارية من المشهد في القطاع الذي تأثر سلبا وخصوصا في الحركة التجارية لاجهزة الاتصالات والتكنولوجيا المرتبطة بها حيث توقعت الدراسة ان يسجل الانفاق العالمي على خدمات واجهزة تقنية المعلومات والاتصالات حوالي 3.46 تريليون دولار خلال العام الحالي.

ووفقا للدراسة سيتراجع الانفاق العالمي على خدمات القطاع بنسبة تصل الى 8 % وذلك لدى المقارنة بحجم الانفاق على خدمات القطاع المسجل في العام الماضي 2019 والذي بلغ وقتها قرابة 3.76 تريليون دولار.

وشملت أرقام دراسة “غارتنر” الخاصة بالإنفاق العالمي على الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الانفاق على اجهزة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبرمجيات وخدمات تقنية المعلومات ومراكز البيانات و خدمات الاتصالات الخلوية والثابتة والإنترنت، حيث توقعت الدراسة ان تسجل أكبر نسبة تراجع في أجهزة الاتصالات وتكنولوجيا.

إلى ذلك؛ توقعت الدراسة إن يبلغ حجم “الانفاق على خدمات الاتصالات الخلوية والثابتة والإنترنت” في العام الحالي حوالي 1.3 تريليون دولار، مقارنة مع 1.4 تريليون دولار جرى انفاقها على هذه الخدمات في العام السابق 2019.

وقالت الدراسة إنه من المتوقع ان يسجل الانفاق على “خدمات تقنية المعلومات” 953 مليار دولار في العام الحالي مقارنة مع حوالي تريليون دولار حجم الانفاق على هذه الخدمات في العام 2019.

وتوقعت الدراسة أن يسجل الانفاق على اجهزة تقنية المعلومات والاتصالات حوالي 590 مليار دولار، مقارنة مع حوالي 698 مليار دولار ما تم انفاقه على هذه الأجهزة في العام الماضي.

وقدرت الدراسة العالمية ان يجري انفاق حوالي 426 مليار دولار على قطاع البرمجيات الذي غالبا مع تعتمد عليه الشركات والمؤسسات من مختلف القطاعات الاقتصادية، مقارنة مع حوالي 458 مليار دولار حجم الانفاق على هذا القطاع في العام 2019. ولفتت إلى أن التقديرات تشير إلى أنه سيجري إنفاق حوالي 191 مليار دولار على أنظمة مراكز البيانات العام الحالي فيما جرى انفاق 212 مليار دولار على هذه الخدمات في العام 2019.