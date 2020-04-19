تقرير: “كورونا” كشف عن انعدام استعداد الدول لمواجهة المخاطر الكبرى

فرح عطيات

عمان – أظهر تقرير دولي أن “فيروس كورونا كشف عن انعدام استعداد الدول في العالم لمواجهة بعض المخاطر الكبرى، التي قد تتعرض لها، مما يتطلب اتخاذ مسار أكثر مراعاة وحماية للكوكب”.

وجاء في التقرير، الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي اليوم، أن “الأردن ودول العالم يمكنها أن تتعلم دروسًا من الاستجابة لـ كوفيد-١٩ في التخفيف من خطر تغير المناخ والتكيف معه”.

ولفت، معد التقرير الرئيس التنفيذي للمركز العالمي للتكيف باتريك فيركويجن الى أن” العالم أجمع سيعيش في مفترق طرق و بوجه خيار محتم يتعلق بالتعامل مع التهديدات العالمية، كأفراد ومجتمعات”.

وأشار الى أن ” أزمة كوفيد-١٩ أظهرت كيف يتصرف البشر بتضامن غير مسبوق، فبحلول منتصف أبريل (نيسان)، قدر أن ثلث سكان العالم كانوا يقيمون في منازلهم للمساعدة في وقف انتشار الفيروس”.

وأكد على أن “الجهود غير العادية والتضحية الذاتية من قبل العاملين في الخدمات الطبية تعلمنا أن الأدوار في المجتمع التي تم اعتبارها أمرا مفروغا منه، مثل عمال السوبر ماركت وسائقي الشاحنات كذلك، هي تلك التي تبقي عجلة العمل مستمرة، عندما تصبح الأمور صعبة”.

ومع “انتشار فيروس كورونا بشكل غير مسبوق، لم تختف حالة الطوارئ المناخية، والواقع أن الاثنين مرتبطان ارتباطا وثيقا”، وفق ما جاء في التقرير الذي نشر باللغة الإنجليزية.

ودعم فيركويجن، في تقريره، ما جاء على لسان المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة إنغر أندرسون، في تصريحات إعلامية سابقة، عندما وصفت كوفيد-١٩ بأنها بمثابة “طلقة تحذير واضحة”.

و”هذا على أساس أن ٧٥٪ من جميع الأمراض المعدية تأتي من حياتنا البرية، ومع تغير المناخ وتدمير الموائل الطبيعية، أصبحنا أكثر قربًا من بعضنا البعض، مما يخلق مخاطر جديدة”، تبعا له.

وشدد على أنه “إذا أردنا الحفاظ على صحتنا، فنحن بحاجة إلى كوكب سليم، وهذا يعني ضرورة التكيف مع سلوكنا وتغيره، من أجل بناء مجتمعات قادرة على التكيف مع حالات الطوارئ بجميع أنواعها، وخاصة أننا كنا غير مستعدين للتعامل مع هذا الوباء، تمامًا كما هو الأمر مع ارتفاع مستويات البحر والآثار الأخرى لتغير المناخ”.

“بات من الواضح الآن أن الوقاية خير من العلاج، وتنطبق هذه القاعدة على الطقس القاسي تمامًا وعلى فيروس كورونا، لذا من الضروري بناء اقتصاد سليم، أكثر مرونة ضد تغير المناخ الآن، تمامًا مثلما تحتاج الرعاية الصحية إلى الاستعداد بشكل أفضل للوباء التالي”، وفق ما ورد في التقرير.

وتقدر اللجنة العالمية للتكيف أن استثمار ١.٨ تريليون دولار في بناء القدرة على التكيف مع تغير المناخ على مدى العقد المقبل يمكن أن يولد ٧.١ تريليون دولار من إجمالي الفوائد الصافية.

تطلق الحكومات في جميع أنحاء العالم حزم تحفيز واسعة لإحياء اقتصاداتها، والتي تعد فرصة ذهبية لإعادة تأهيل اقتصادات تحمي الكوكب الذي نعيش عليه، فالاستقرار اللامتناهي ما نأمل ان نحظى به، برأي فيركويجن.

ومن وجهة نظره “فلقد حان الوقت للاستثمار في البنية التحتية المرنة والمستدامة لبناء اقتصاد أخضر جديد، فالطاقة المتجددة يجب أن تكون بدلاً من الفحم، والعشب بدلاً من الخرسانة، وإعادة التشجير بدلاً من إزالة الغابات”.

كانت البلدان النامية هي الأقل استعدادًا لاستقبال كوفيد-١٩، تمامًا كما أنها أكثر عرضة لتأثيرات تغير المناخ، لذلك فإن إنشاء صندوق عالمي لمساعدة أفقر دول العالم على التعامل مع الأزمة الحالية سيكون بداية جيدة، بحد قوله.

ونبه الى ضرورة “الأخذ بعين الاعتبار تحذيرات الطبيعة من أجل حماية الكوكب مستقبلا، والاستثمار في مناخ مستقر وهواء نقي، ومياه نظيفة، وموائل طبيعية”.

ولقد كشف الوباء عن بعض الحقائق المنزلية من بينها أن “الكوارث لا تحترم الحدود، وأن التضامن يجلب القوة، وأن العلم وأخذ المشورة من الخبراء أمر مهم، وأن التأخير في الإنجاز مميت، وهي نفس الدروس التي تنطبق على حالة الطوارئ المناخية”.

farah.alatiat@alghad.jo