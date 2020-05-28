تقرير: “كورونا” يحفز على سرعة التحول لمدن أكثر تكيفا مع الأزمات

إيمان الفارس

عمان- يدفع التشاؤم الذي يسود مشهد أزمة فيروس كورونا المستجد الى التخطيط لمدن أكثر تكيفا مع المستقبل ومقاومة للأوبئة المستقبلية، خاصة في مسألة الجفاف والمياه، بحسب تقرير دولي متخصص في الأزمات.

وأكد التقرير الذي صدر عن المنتدى الاقتصادي العالمي أول من أمس بعنوان “كيف تساعد الأزمات السابقة مدن العالم على الاستجابة وإعادة البناء”، وحصلت “الغد” على نسخة منه، أن المسؤولين يعملون على تسخير الشبكات والأدوات التي تم ابتكارها للاستجابة للمخاطر المعروفة مثل تغير المناخ.

واعتبر التقرير أن تسخير الخبرات من الكوارث السابقة للحد من تداعيات الفيروس لا يقتصر على حالات معينة، لافتا الى إنشاء العديد من الشبكات الدولية التي تم إنشاؤها لمساعدة المدن على التعامل بشكل أفضل مع تحديات العصر الحديث، من تغير المناخ إلى الفقر الحضري إلى العمل في الأسابيع الأخيرة على مساعدة أعضائها على الاستجابة بسرعة وفعالية.

وأوضح التقرير أن خبراء المناطق الحضرية يعترفون بأن خطر انتشار جائحة “لم يكن على رأس قائمة التهديدات الوشيكة لغالبية المدن التي عملوا معها قبل هذا العام”، مؤكدا أن القدرة المطلوبة في الحكومة والإدارة، هي التي يفهم الناس من خلالها كيفية إدارة الأزمات المتعددة التي تتفاعل مع بعضها في وقت واحد، وهذا هو القرن الذي نحن فيه.

وأشار التقرير الى أن من المرجح أن تركز استراتيجيات المرونة في المدن بشكل أكبر على تعزيز النظم الصحية والصحة العامة في أعقاب جائحة الفيروس المستجد.