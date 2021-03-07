تقرير: مؤشرات على بدء تعافي قطاع العمل الهندسي الاستشاري

عمان -الغد – أظهر تقرير العمل الاستشاري الصادر عن الدائرة الهندسية في نقابة المهندسين الاردنيين، ارتفاعا في مساحات الابنية المقترحة المصدقة من النقابة، خلال شهر شباط من عام 2021، بنسبة 26%. .

وأفاد المهندس عبدالله غوشة رئيس هيئة المكاتب في نقابة المهندسين انه وفقاً للتقرير فقد طرأ ارتفاع في مساحات الأبنية القائمة المصدقة من النقابة خلال نفس الفترة بنسبة 31.3%. بالإضافة الى ارتفاع في اجمالي مساحات الابنية المقترحة والقائمة المصدقة من النقابة، بنسبة 27.2%، وارتفاع في الأمتار الطويلة المدققة لاستطلاع الموقع بنسبة 46.7

كما لوحظ ارتفاع عدد المكاتب العاملة ليصبح (1280) مكتبا حتى نهاية شباط من عام 2021، منها (801)مكتب مهندس، و(247) مكتبا هندسيا، و(212) مكتبا استشاريا و(10)مكاتب رأي في حين بلغ عدد المهندسين العاملين في المكاتب حتى نهاية شباط من نفس العام، (8015) مهندسا، منهم (2907) مهندس اشراف، (4736) مهندس تصميم و (372) مهندس تدريب.

واكد غوشة على ضرورة ان يرافق هذه المؤشرات تحسيناً في الإجراءات لدى الشركاء من الجهات المانحة للترخيص واختصاراً لهذه الإجراءات حتى ينعكس بشكل ملموس على الاقتصاد الوطني ويدفع بعجلة التنمية كون هذا القطاع مرتبط بأكثر من 40 مهنة واي تحسن فيه سيؤدي الى انتعاش في الاقتصاد وانخفاضاً في مستويات البطالة التي بلغت نسباً قياسية في ظل جائحة كورونا .