تقرير منظمة “بتسيلم”: الفصل العنصري في فلسطين من النهر إلى البحر

هيئة التحرير – (أوريان 21) 28/1/2021

في 12 كانون الثاني (يناير) 2021، نشرت المنظمة الإسرائيلية للدفاع عن حقوق الإنسان الأكثر تمثيلا “بتسيلم” تقريرا بعنوان “نظام تفوق يهودي من النهر إلى البحر: إنّه أبارتيد”. وتمثل هذه الوثيقة نقلة نوعية في تاريخ هذه المنظمة التي تأسست سنة 1989 خلال الانتفاضة الفلسطينية الأولى.

للمرة الأولى في تاريخها، توسّع “بتسيلم” -وهي أهم منظمة إسرائيلية للدفاع عن حقوق الإنسان- من فهمها لمصطلح “أبارتيد”، أو “نظام التمييز العنصري”، ليشمل جميع أشكال الحوكمة التي تطبقها إسرائيل على الفلسطينيين الذين يعيشون تحت إدارتها، سواء كانوا مواطنين إسرائيليين أم لا.

وللمرة الأولى كذلك، تشرح هذه المنظمة غير الحكومية مطولا الأسباب التي تجعل في نظرها هذا المصطلح الأكثر ملاءمة لوصف الواقع الذي يعيشه الفلسطينيون الذين يعيشون في ظل القانون الإسرائيلي. وأخيرا وللمرة الأولى، وبعد 31 سنة من تأسيسها، تعبر المنظمة صراحة عن طموح سياسي، إذ تختم تقريرها بهذه العبارات:

“إنّ السعي بعزم نحو مستقبل يقوم على مبادئ حقوق الإنسان والحرية والعدالة ضروري اليوم أكثر من أي وقت مضى. هناك خيارات سياسية مختلفة لتحقيق مستقبل يقوم على هذه المبادئ، ويجب أن يشارك في الحسم في هذه الخيارات جميع البشر الذين تقرر هذه الخيارات مستقبلهم. هذا بالنسبة للمستقبل. أمّا القرار الأخلاقي الحاسم -لا للأبارتيد- فمن واجبنا جميعا اتّخاذه اليوم”.

يُشار إلى أن منظمة “بتسيلم” حصلت على جائزة حقوق الإنسان في فرنسا في العام 2018. وفي ما يلي ننشر مقتطفات من تقريرها المذكور:

يقيم في الأراضي الممتدة بين النهر والبحر أكثر من 14 مليون إنسان -تقريبا نصفهم يهود ونصفهم فلسطينيون. والاعتقاد السائد -في المجالين العمومي والقضائيّ وفي ميدان السياسة وفي الخطاب الإعلاميّ- هو أن في هذه الأراضي نظامين متوازيين يفصل بينهما الخطّ الأخضر: الأوّل يعمل داخل حدود إسرائيل السيادية، وهو ديمقراطي وثابت يقيم تحت كنفه نحو تسعة ملايين إنسان جميعهم مواطنون إسرائيليّون؛ والثاني يعمل في المناطق التي احتلتها إسرائيل في العام 1967 ويُفترض أن تحدد مكانته النهائية في مفاوضات مستقبلية بين الطرفين. ويقيم في هذه المناطق نحو خمسة ملايين فلسطيني تحت احتلال عسكري موقت.

[…]

لكنّ هذا التعريف أصبح لا يمتّ للواقع بصِلة بمرور السنين. فهو تعريف يتجاهل حقيقة أنّ هذا الوضع يسود منذ أكثر من خمسين عاماً -معظم سنوات وجود دولة إسرائيل؛ وهو لا يأخذ في الحسبان مئات آلاف المستوطنين اليهود المقيمين في بلدات ثابتة شرق الخط الأخضر ويديرون حياتهم وكأنهم يقيمون غربه؛ كما أنّه يغضّ الطرْف عن الضمّ الرسمي لشرقي القدس والضم الفعلي للضفة الغربية؛ ولكن الأهم من هذا كلّه هو أن هذا التمييز يطمس حقيقة وجود مبدأ ناظم واحد يتم تطبيقه في جميع الأراضي الممتدّة بين النهر والبحر: تعزيز وإدامة تفوّق مجموعة من الناس -اليهود- على مجموعة أخرى -الفلسطينيّين. وكل هذا يفضي إلى استنتاج أن هذين ليسا نظامين متوازيين يعملان وفق المبدأ نفسه بالصدفة، وإنّما هو نظام واحد يدير الأراضي كلّها ويسيطر على جميع الناس المقيمين فيها ويعمل وفق المبدأ الناظم المذكور”.

فرّق، افصل، تسد

عند تأسيسها في العام 1989، اقتصر التفويض الذي حددته منظمة “بتسيلم” لعملها على الضفة الغربيّة (بما فيها القدس الشرقية) وقطاع غزّة. ولم تنظر “بتسيلم” في وضع حقوق الإنسان داخل الحدود التي قامت ضمنها دولة إسرائيل في العام 1948، كما لم تلق نظرة شاملة على الواقع السائد في كافّة الأراضي الممتدّة بين النهر والبحر. مع ذلك، وعلى ضوء الحقائق المذكورة أعلاه، وأمام تزايُد علنيّة هذا المبدأ الناظم خلال السّنوات الأخيرة –من ذلك، على سبيل المثال، قانون القوميّة ونوايا الضمّ المعلنة- لا يمكن أن نفهم اليوم ما يجري في المناطق المحتلّة بمعزل عمّا يجري في جميع الأراضي التي تسيطر عليها إسرائيل. لذلك، فإنّ المصطلحات التي نستخدمها في السّنوات الأخيرة لوصف الواقع -مثال “احتلال مستدام”، أو “واقع الدّولة الواحدة”- لم تعد مناسبة. وبذلك، من أجل مواصلة مكافحة انتهاكات حقوق الإنسان بفاعليّة من الضروريّ تفحّص طبيعة عمل النظام الواحد السّائد في كافّة المناطق.

[…]

يطبّق النظام الإسرائيليّ في كافّة الأراضي الممتدّة بين النهر والبحر قوانين وإجراءات وعُنفاً منظّماً (عنف الدّولة)، غايتها السّعي إلى تحقيق وإدامة تفوّق جماعة من الناس، أي اليهود، على جماعة أخرى، الفلسطينيين.

[…]

يدير المواطنون اليهود المقيمون في الاراضي الممتدّة بين النهر والبحر حياتهم وكأنها تسير في حيّز واحد (ما عدا قطاع غزّة). ولا يكاد الخطّ الاخضر يعني شيئاً بالنسبة لهم، ولا علاقة لمسألة إقامتهم غربه ضمن الحدود السياديّة للدولة، أو شرقه في المستوطنات التي لم تضمّها إسرائيل رسميا، بحقوقهم أو مكانتهم.

في المقابل نجد أنّ مكان الإقامة مسألة مصيريّة بالنسبة للفلسطينيّين. فقد قسّم النظام الإسرائيليّ الأراضي الممتدّة بين النهر والبحر إلى وحدات مختلفة تتميّز عن بعضها البعض في طريقة سيطرته عليها وتعريفه لحقوق سكّانها الفلسطينيّين. ولهذا التقسيم صِلة بالفلسطينيين فقط. وهكذا، فإن الحيز الجغرافي المتواصل بالنسبة لليهود هو بالنسبة للفلسطينيين حيز فسيفسائي مشظى يتشكل من قطع مختلفة:

الفلسطينيون المقيمون في المناطق التي صُنفت في العام 1948 ضمن الأراضي السيادية لإسرائيل (عرب إسرائيل)، والذين يشكلون 17 % من مجمل المواطنين في هذه الأراضي، هُم مواطنون إسرائيليّون، وبذلك يتمتّعون بحقوق كثيرة متّصلة بهذه المكانة. لكنهم -كما سنفصّل لاحقا- لا يتمتعون بالحقوق نفسها التي يتمتّع بها المواطنون اليهود، وهو تمييز قائم في القانون الإسرائيلي كما هو في ممارسات السّلطات الإسرائيلية.

في شرقي القدس التي تشمل نحو 70 ألف دونم ضمتها إسرائيل إلى حدودها في العام 1967 خلافا لأحكام القانون الدوليّ، يقيم ما يقرب من 350 ألف فلسطيني عرفتهم إسرائيل بأنهم “مقيمون دائمون”. وبموجب هذه المكانة، يمكنهم السّكن والعمل في إسرائيل من دون الحاجة إلى تصاريح خاصّة، ويحق لهم الاستفادة من الضمان الاجتماعيّ والتأمين الصحّي وكذلك المشاركة في الانتخابات البلديّة. ولكن، خلافاً لمكانة “مواطن”، يستطيع وزير الدّاخليّة سحب مكانة “المقيم الدائم” من أيّ شخص استناداً إلى اعتباراته وحدها. هذا إضافة إلى أنّ هذه المكانة يمكن أن تُلغى تلقائيّاً في ظروف معيّنة.

لم تضم إسرائيل بقيّة أراضي الضفة الغربيّة رسميا، ولكنها تتصرف فيها، مع ذلك، وكأنها ضمن حدودها. ويقيم في هذه الأراضي نحو 2.6 مليونا من الرعايا الفلسطينيين في عشرات الجيوب المعزولة عن بعضها البعض (في معازل) تحت نظام حُكم عسكريّ صارم ومن دون أيّ حقوق سياسيّة. وفي نحو 40 % من هذه الأراضي نقلت إسرائيل الصلاحيات المدنية إلى السلطة الفلسطينيّة -لكنّ هذه السلطة تخضع لإسرائيل، ولا تستطيع ممارسة حتى هذه الصّلاحيّات المحدودة إلا بموافقة من إسرائيل.

في قطاع غزة يقيم نحو 2 مليون فلسطينيّ، وهم مجردون أيضاً من الحقوق السياسيّة. وفي العام 2005 سحبت إسرائيل قوّاتها من القطاع وأخلت جميع المستوطنات التي أقامتها هناك، وبذلك تخلت عن أيّ مسؤولية عن مصير سكّان القطاع. وفي العام 2007 سيطرت “حماس” على القطاع وفرضت إسرائيل عليها الحصار وما تزال. لكن إسرائيل ما تزال تتحكم حتى الآن من الخارج بسكّان القطاع بطريقة تطال كلّ تفاصيل حياتهم تقريباً.

حقوق أدنى من حقوق اليهود

تخصّص إسرائيل للسكّان في كلّ من هذه الوحدات المعزولة رزمة من الحقوق تختلف عن تلك المخصّصة لسكّان الوحدات الأخرى -وجميعُها حقوق منقوصة مقارنة برزمة الحقوق الممنوحة للمواطنين اليهود.

[…]

نعرض أدناه تفصيلاً لأربع وسائل رئيسيّة يسعى النظام الإسرائيليّ من خلالها إلى تحقيق التفوّق اليهوديّ. اثنتان منهما يتم تطبيقهما بالمثل في كافّة المناطق: تقييد الهجرة لغير اليهود، والاستيلاء على الأراضي الفلسطينيّة لأجل بناء بلدات لليهود فقط، وفي موازاة ذلك إنشاء معازل فلسطينيّة على مساحات ضيّقة. ويجري تطبيق الوسيلتين الأخريين على الأخصّ في المناطق المحتلّة: قيود مشدّدة على حرّية حركة وتنقّل الفلسطينيّين من غير المواطنين، وتجريد ملايين الفلسطينيّين من الحقوق السياسيّة.

[…]

يحق لجميع يهود العالم وأولادهم وأحفادهم -وكذلك أزواجهم وزوجاتهم- الهجرة إلى إسرائيل في أيّ وقت، والحصول على المواطنة الإسرائيليّة وجميع الحقوق المترتّبة عليها أو الناجمة عنها. وتُعطى لهم مكانة مواطن، حتى لو اختاروا الإقامة في المستوطنات المقامة على أراضي الضفة الغربيّة، على الرغم من أنّها رسميّاً ليست ضمن الحدود السياديّة لدولة إسرائيل. أمّا غير اليهود فلا يحقّ لهم الحصول على مكانة قانونية في الأراضي التي تسيطر عليها إسرائيل… ولا يستطيع الفلسطينيّون المقيمون في دول أخرى الهجرة إلى هذه الأراضي الممتدّة بين النهر والبحر، حتى لو كانوا هم أنفسهم، أو جدّهم أو جدّتهم قد وُلدوا وأقاموا في الماضي في هذه الأراضي.

[…]

يمكن لفلسطينيّ يحمل الجنسية الإسرائيلية أو مقيم في شرقيّ القدس أن ينتقل للسّكن في الضفة الغربيّة من دون صعوبة (لكنّه بذلك يخاطر بفقدان حقوقه ومكانته القانونية كمقيم دائم). وفي المقابل، لا يمكن للرّعايا الفلسطينيّين سكّان المناطق المحتلّة الحصول على مواطنة إسرائيليّة والانتقال للسّكن داخل الحدود السياديّة لإسرائيل إلّا في حالات استثنائيّة جدّاً ووفقاً لاعتبارات الجهات الإسرائيليّة.

[…]

سنّت إسرائيل في العام 2003 قانوناً مؤقتاً -ما يزال سارياً حتى الآن- يحظر منح مكانة مقيم دائم أو مواطن في إسرائيل للفلسطينيّين من سكّان المناطق المحتلّة الذين تزوجوا من إسرائيليين أو إسرائيليات، على عكس حاملي الجنسيات الأخرى.

[…]

للاستيلاء على الأراضي لأجل اليهود ودحر الفلسطينيّين إلى معازل ضيقة ومكتظة: تطبق إسرائيل في كافة الأراضي الممتدة بين النهر والبحر سياسة تهويد المكان التي يوجهها تصور يعتبر الأرض موردا مخصصا لخدمة الجمهور اليهودي بشكل شبه حصري. ووفقا لهذا التصور، تتمّ إدارة موارد الأرض بهدف تطوير وتوسيع البلدات اليهوديّة وإقامة بلدات جديدة لليهود، وفي الوقت نفسه تجريد الفلسطينيّين من الأراضي ودحرهم إلى معازل ضيّقة ومكتظة. وقد طبقت إسرائيل هذه السياسة منذ العام 1948 على الأراضي الواقعة داخل الحدود السيادية لإسرائيل، وهي تطبقها منذ العام 1967 في المناطق المحتلّة أيضاً. وفي العام 2018 جرى تكريس هذا المبدأ في قانون أساسي: إسرائيل -الدولة القوميّة للشعب اليهودي.

البدو “الغزاة”

أقامت إسرائيل على ما استولت عليه من الأراضي الفلسطينيّة داخل حدودها مئات البلدات للسكان اليهود ولم تُقم حتى بلدة واحدة للمواطنين الفلسطينيّين سوى بضع قرىً وبلدات أقامتها لتركيز السكان البدو الذين جُرّدوا من معظم حقوق الملكية التي كانوا يحوزونها: معظم الأراضي التي كان يعيش فيها البدو صودرت وجرى تسجيلها كأراضي دولة، وهناك بلدات بدويّة كثيرة صُنفت “غير معترف بها”، واعتُبر سكّانها “غُزاة”. وأقامت الدولة على أراضي البدو التاريخيّة بلدات لليهود فقط.

[…]

لم تكتف الدّولة بعدم إقامة بلدات جديدة للمواطنين الفلسطينيين، بل سنت قانونا ينص على أن من حق لجان القبول في مئات البلدات الأهلية رفض طلبات المتقدمين للسّكن فيها على قاعدة “عدم التوافُق الثقافيّ”، ليصبح الفلسطينيّون بذلك ممنوعين من السّكن في بلدات مخصّصة لليهود.

[…]

بعد العام 1967 طبق النظام الإسرائيلي المبدأ الناظم نفسه في الضفة الغربية (بما في ذلك الأراضي التي ضُمّت رسميا لمسطح نفوذ بلدية القدس): أكثر من مليوني دونم من ضمنها مراع وأراض زراعيّة نهبتها إسرائيل من الرعايا الفلسطينيين بشتى الذرائع، وسخرتها لأغراض عديدة منها إقامة وتوسيع مستوطنات -إضافة مساحات عمرانية وأراض زراعية ومناطق صناعية. وتعتبر جميع المستوطنات مناطق عسكرية مغلقة يُحظر على الفلسطينيين دخولها من دون تصريح. وهناك اليوم أكثر من 280 مستوطنة في أنحاء الضفة الغربيّة (بما في ذلك في القدس الشرقية)، يقيم فيها ما يزيد عن 600 ألف مواطن يهوديّ. كما نهبت الدولة من الفلسطينيّين أراض أخرى لأجل شق مئات الكيلومترات من الطرق الالتفافيّة المخصصة للمستوطنين فقط.

أقامت إسرائيل للرعايا الفلسطينيين جهاز تخطيط منفصل غايته الأساسية منع البناء والتطوير وذلك بواسطة تعريف مساحات شاسعة كأراضٍ يُحظر فيها البناء عن طريق إعلانها “أراضي دولة” أو “مناطق إطلاق نار” أو “محميات طبيعية” أو “حدائق وطنية” […]. وتنحصر جلّ أعمال هذا الجهاز في هدم المباني التي يقيمها الفلسطينيون من دون ترخيص، وهنا أيضاً لأنّهم لا يملكون خياراً آخر. ونتيجة لذلك بقي معظم الفلسطينيّين محبوسين في عشرات المعازل المكتظّة.

[…]

تتيح إسرائيل لمواطنيها والمقيمين فيها -اليهود والفلسطينيين- حرّية التنقّل بين المناطق المختلفة التي تسيطر عليها باستثناء قطاع غزّة الذي عرّفته “كياناً معادٍياً”. […] وبالإضافة إلى ذلك، يحقّ لكلّ مواطن إسرائيليّ مغادرة الدّولة والعودة إليها متى شاء. وفي المقابل لا يملك سكّان شرقيّ القدس جوازات سفر إسرائيليّة، وقد يعرّضهم المكوث لمدّة طويلة خارج الدّولة إلى فقدان مكانة “المقيم الدائم”.

كممارسة روتينيّة يقيّد النظام الإسرائيلي حركة الفلسطينيّين سكّان المناطق المحتلّة ويمنعهم عموماً من العبور بين وحدات المناطق الواقعة تحت سيطرته. ويطلَب من سكّان الضفة الغربيّة الذين يريدون دخول إسرائيل أو شرقيّ القدس أو قطاع غزّة تقديم طلب تصريح إلى السّلطات الإسرائيلية. أما قطاع غزة، فقد فرضت إسرائيل عليه حصارا منذ العام 2007 وحبست سكانه داخله بعد أن منعت أيّ خروج منه أو دخول إليه -سوى في حالات قليلة، حالات “إنسانيّة”، وفقاً لتعريف إسرائيل. ويترتب على سكّان قطاع غزّة الذين يريدون مغادرة القطاع والفلسطينيّون من سكّان المعازل الأخرى الذين يريدون دخول القطاع تقديم طلب خاصّ للحصول على تصريح. من الجدير ذكر أنّ إسرائيل مقلّة جدّاً في إصدار هذه التصاريح ويخضع الحصول عليها لنظام تصاريح صارم وتعسّفي يفتقر إلى الشفافيّة والقواعد الواضحة -هكذا تعتبر إسرائيل كلّ تصريح تصدره لفلسطينيّ حسنة تتفضّل بها عليه، لا حقّاً مكفولاً له.

[…]

كذلك يخضع سفر الفلسطينيين من سكان المناطق المحتلّة إلى دول أخرى لموافقة إسرائيل، وهي عموماً تمنعهم من المغادرة جوّاُ عبر مطار بن غوريون الواقع ضمن حدودها السياديّة. ويستطيع سكّان الضفة الغربية السفر جواً فقط عبر مطار عمان في الأردن، لكنهم لا يستطيعون ذلك إلا إذا سمحت لهم إسرائيل بالخروج من الضفة الغربية إلى الأردن. وفي كلّ سنة تمنع إسرائيل الآلاف من سكّان الضفة الغربيّة من مغادرة الحدود من دون أن تقدّم تفسيراً لأيّ منهم. أمّا سكّان قطاع غزّة فيضطرّون إلى السّفر عبر معبر رفح -الذي يديره المصريّون. ويلزم لهذا السّفر أن يكون المعبر مفتوحاً والحصول على موافقة السّلطات المصريّة على العبور -ثمّ السّفر الطويل والممضّ داخل أراضي مصر”.

[…]

إنكار الالتزام السياسي

يحق للفلسطينيين مواطني إسرائيل كما لمواطنيها اليهود ممارسة النشاط السياسيّ سعياً لتحقيق أهدافهم، ويشمل ذلك المشاركة في انتخابات الكنيست وانتخاب ممثليهم، وكذلك تشكيل قوائم انتخابيّة خاصّة بهم أو الانضمام إلى القوائم الموجودة. وهناك في الوقت نفسه مساع دؤوبة لنزع الشرعيّة عن الذين ينتخبهم الجمهور الفلسطينيّ.

[…]

لا يشارك الفلسطينيّون المقيمون في المناطق المحتلّة والبالغ عددهم نحو خمسة ملايين نسمة في المنظومة السياسية التي تتحكم بحياتهم وتحدّد مستقبلهم. ونظريّاً يحقّ لمعظم هذه المجموعة من الفلسطينيّين أن تشارك في انتخابات السّلطة الفلسطينيّة، لكنّ صلاحيّات هذه السّلطة محدودة بحيث أنه حتى لو جرت الانتخابات بانتظام (آخر انتخابات للسّلطة أجريت في العام 2006)، فإن حياة السكّان الفلسطينيّين تبقى خاضعة لقرارات ورغبات النظام الإسرائيليّ الذي يُمسك بالمفاصل المركزيّة للسّلطة في المناطق المحتلّة، ومنها الهجرة وسِجلّ السكّان وسياسة الأراضي والتخطيط، وتوزيع موارد المياه وشبكة الاتّصالات والاستيراد والتصدير، والأهمّ: السيطرة العسكريّة على الأرض والجوّ والبحر.

[…]

هناك سلسلة من القوانين سنّتها الكنيست لتقيّد بها إمكانيّة قيام الإسرائيليين بنشاطات تخصّ السياسة التي ينتهجها النظام الإسرائيليّ إزاء الفلسطينيّين في جميع الأراضي الواقعة تحت سيطرته ومنها: قانون المقاطعة وقانون النكبة. بل إن سكّان المناطق المحتلّة أكثر تقييداً: فهُم ممنوعون من الخروج في مظاهرات، وقد حظرت إسرائيل عدداً كبيراً من التنظيمات، وهي تعتبر كلّ أشكال التعبير السياسيّ تقريباً أعمالاً تحريضية.

[…]

إن النظام الذي يسعى، من خلال قوانينه وممارساته وعُنفه المنظّم في كافّة الأراضي التي يسيطر عليها، إلى تحقيق وإدامة تفوّق جماعة من الناس على جماعة أخرى منهم هو نظام أبارتيد. ولم ينشأ نظام الأبارتيد هذا بين ليلة وضُحاها، ولا كانت فكرة الأبارتيد وليدة خطاب واحد. إنّها سيرورة تدريجيّة تمأسس النظام وتبلور من خلالها واتّضحت معالمه بمرور الزمن، حيث جرى بمرور السّنوات تفعيل المزيد والمزيد من الأجهزة بالقانون وفرض المزيد والمزيد من الوقائع على الأرض، سعياً إلى تحقيق التفوّق اليهوديّ في كافّة الأراضي الممتدّة بين النهر والبحر. وإنّ تراكُم هذه الخطوات وانعكاسها على نطاق واسع في القوانين والممارسة السياسية، ثمّ الدّعم الذي تحظى به على الصعيدين الجماهيريّ والقضائيّ -كلّ هذا معاً يحتّم الإقرار بأنّ هذا النظام قد تجاوز العتبة التي تقتضي تعريفه كنظام أبارتيد”.

ما الذي تغير الآن؟

إذا كنا نتحدث عن نظام يتشكّل ويجري تطبيقه منذ سنين طويلة، فما الجديد وما هو الذي تغيّر الآن؟ ولماذا ننشر ورقة الموقف هذه الآن في العام 2021؟

يكمن التغيير الأساسيّ في السّنوات الأخيرة في استعداد وتحفّز ممثّلي النظام وهيئات رسميّة لتكريس مبدأ التفوّق اليهوديّ دستوريّاً والتصريح بهذه النوايا علناً وعلى رؤوس الأشهاد.

[…]

ينصّ قانون الأساس الجديد الذي سُنّ في العام 2018 على حقّ تقرير المصير للشعب اليهوديّ –وحده ووحده فقط- ويقرّر أنّ تمييز اليهودي عن غير اليهودي (في إسرائيل وفي العالم كلّه) هو تمييزٌ أساسيّ وشرعيّ. وهو، على هذا الأساس، قانون يُبيح التمييز الممأسَس لصالح اليهود ضد غير اليهود كمبدأ قانوني ملزم في مجالات إقامة البلدات، والإسكان، والأرض، والمواطنة، واللّغة والثقافة. صحيح أنّ إسرائيل عملت وفق معظم هذه المبادئ في الماضي قبل سن القانون المذكور، ولكن تكريس التفوّق اليهوديّ في نص قانون أساس -خلافا للقانون العادي أو الممارسات الفعلية- يعكس مبادئ دستورية مُلزمة. ولسنا أمام رسالة لجميع أجهزة السّلطة مفادُها أنّه من اللّائق العمل على تحقيق التفوّق اليهوديّ في كافّة الأراضي التي تسيطر عليها إسرائيل فحسب، بل أصبحت الرّسالة الآن: أنتم ملزَمون بذلك.

[…]

يماثل منطق عمل هذا النظام وطريقة تطبيقه ما كان عليه ذلك في نظام الأبارتيد الذي اتّبعته جنوب إفريقيا في الماضي، والذي كانت غايته الحفاظ على تفوّق المواطنين البيض في الدولة بوسائل عدّة، منها تقسيم السكّان إلى جماعات ذات مكانات مختلفة ومنح حقوق مختلفة لكلّ منها. وهناك بطبيعة الحال فروق بين النظامين -منها أنّ الفصل في جنوب إفريقيا اعتمد العرق ولون البشرة، بينما اعتمدت إسرائيل الأصل القوميّ والإثنيّ؛ ومنها انّ الفصل هناك تجلّى أيضاً في الحيّز العامّ في شكل فصل بين الناس على أساس لون البشرة؛ فصل رسميّ وعلنيّ يتمّ إنفاذه وضبطه بعمل الشرطة، بينما تتفادى إسرائيل بشكل عامّ مثل هذه التجلّيات البارزة. لكنّ تعريف نظام الأبارتيد في الخطاب العامّ وفي القانون الدوليّ لا يتطلّب، ولا يفترض، التطابُق التام مع نظام الأبارتيد الذي ساد في جنوب إفريقيا، لأنّ مثل هذا التطابُق التامّ لن يحدث أبداً. لقد تحوّلت مفردة “أبارتيد” منذ زمن إلى مفهوم مستقلّ (مكرّس نصّاً في المواثيق الدوليّة أيضاً)، جوهره المبدأ الناظم لعمل النظام: النظام الذي يعمل بشكل منهجيّ على تحقيق تفوّق جماعة بعينها من البشر على جماعة أخرى والحفاظ على هذا التفوّق.

[…]

إن تصويب النظر نحو الواقع هو أمرٌ مؤلم، لكنّ ما يؤلم أكثر هو العيش تحت الحذاء العسكري. والواقع الذي تصفه هذه الوثيقة جدّي وخطير، ولكنّه مرشّح لمزيد من التدهور والتصعيد عبر تطبيق ممارسات جديدة –سواء كان ذلك بتكريسها في قانون أو من دون ذلك. لكنَّ الذين أقاموا هذا النظام هُم بشر، وهُم من يستطيعون فرض المزيد من التصعيد -وهُم أيضاً من يستطيعون تغييره. وهذا بالضّبط هو الأمل الذي حدا بنا إلى صياغة ورقة الموقف هذه. لأنّه كيف يمكن النضال ضدّ الظلم إذا لم نسمّه باسمه؟ إن الأبارتيد هو المبدأ الناظم -لكنَّ توصيفه وتعريفه بما هو لا يعني الاستسلام ورفع الرّاية البيضا، وإنّما على العكس تماماً: إنّه نداء من أجل التغيير.